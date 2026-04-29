9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が28日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。好きな食べ物を明かした際、食べすぎると中毒症状を起こす危険があることを指摘された。

今回は「うっかり食べたらヤバい食の危険」と題して放送。「好きな食べ物」についての話題となり、MAYAは「ぎんなんが大好きで」と回答した。

好きになった理由については「おじいちゃんがよく揚げてくれて。それをパクパク食べるのが好きで」と明かした。

しかし、「つい食べ過ぎてしまう」と語るMAYAに対し、同局の杉原凜アナウンサーが「ぎんなんを食べすぎると危険なんですよ」と警鐘を鳴らした。同番組では過去に、ぎんなんの過剰摂取により「ぎんなん中毒」を発症した事例を紹介しており、改めてその危険性が強調された。

番組内では「ぎんなん中毒」の具体的な症状やリスクを説明。「目安としては5歳以下の子供では6個から7個。大人では、およそ50個食べてしまうと、けいれんなどの中毒症状が出た例がある」とし、適量を守るよう注意を促した。これを聞いたMAYAも、好物の意外な落とし穴に驚きの表情を見せていた。