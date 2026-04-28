「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）が26日更新のYouTubeチャンネル「毎週キングコング」でタモリ（80）をめぐる騒動について言及した。

梶原は人気ユーチューバーヒカルの動画に出演。ヒカルが「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出すと、梶原は同調。梶原自身、2001年頃から若手有望株として一時「森田一義アワー 笑っていいとも!」にレギュラー出演しており「俺は全くハマらなかった人」と告白。その上で「ぶっちゃけていこうか、じゃあ。それで言うとやっぱり、お笑いでも何でもそうやけど好みってあるやん。俺は正直、そんなですよ」と語っていた。

梶原は「【炎上の真相】タモリさんの件で大炎上しています」との題名の動画で、タモリをめぐる発言に言及。相方の西野亮廣を前に「俺、タモリさんのやつは本音です。これはっきり言います」と切り出した。「まず西野亮廣だったらどうするわけ？」と投げかけた上で「好みってあるやん。はっきり言っていいですか、好みじゃないです」と補足した。

西野から「梶原さんが好みじゃないんじゃない。タモリさんの好みじゃないから、そう言われたくないから」と指摘された。さらに「タモリさんが梶原おもろいねんって言ってたら、タモリさんのこと好きになってます」と言われると、梶原は「好きになってます。確かに半分、分析合ってます」と返答した。

梶原は「ただ、タモリさんがおもんないって言ってない。僕は確か『あんまですね』って言った。そう言った方がおもろいと思った」と釈明。当該部分のカットはヒカル陣営に申請しなかったといい「あの動画出たら、炎上するの分かってたし」と語った。

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