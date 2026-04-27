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地域経営専門家の横山アンディ氏が、YouTube動画「【専門家が解説】日経平均がついに６万円を突破！イラン紛争中になぜ？マクロ的な構造を解説」を公開した。動画では、イラン紛争というリスクを抱えながらも日経平均が6万円の大台を突破する「逆説的な強さ」の背景について、マクロ的な構造から解説している。



横山氏は日経平均6万円を支える要因として、3つのポイントを挙げる。第一に「半導体・AI銘柄の独歩高」である。現在の株高は市場全体が底上げされているわけではなく、一部の銘柄への集中投下によるものだと指摘。AI需要は紛争の影響を受けにくく、投資資金の逃避先になっていると説明した。



第二の要因には「米国の財政・金融政策」を挙げる。2026年春にかけて集中するトランプ減税の税還付が米国景気の底堅さを生み、外部環境として「世界的な大崩れ」が起きにくい状況を作っていると分析した。第三の要因としては、高市政権による積極財政と「日本の金融緩和の継続」に言及する。財政収支の黒字化を事実上凍結し、巨額の国債を投じる「サナエノミクス」によって、国内生産拠点への投資や株主還元の循環が生まれ、日経平均を物理的に押し上げていると語った。



さらに今後の展望として、横山氏は「成長産業と衰退産業の二極化が進む」との視点を提示。2026年度の予算案が過去最大の約122兆円に達し、半導体関連などへ巨額の支援が盛り込まれる一方、一次・二次産業には投資資金が回りにくい政策が続いていると指摘した。



リスク回避で株が売られるはずの局面において、なぜ相場が上昇し続けるのか。その背景には、特定分野への資金集中と各国の政策が複雑に絡み合っていた。本動画は、日本経済の現在地と今後の産業構造を読み解くための重要な知識を提供する内容となっている。