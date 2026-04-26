岡山県津山市のスーパーマーケットで缶コーヒー1本を万引きし、その後呼び止められた店員に対し暴行したとして無職の男（77）が昨夜（25日）逮捕されました。

【写真を見る】96円の缶コーヒー1本を万引き、店員に暴行を加えたとして77歳の男を逮捕「運転席ドアをけって店員にぶつけたかどうかははっきりと覚えていません」容疑を一部否認

店の外に出た際に暴行か

警察によりますと、男（77）は25日正午すぎ、津山市のスーパーマーケットで缶コーヒー1本（96円）を万引きし、店の外に駐車していた車に乗り込んだ際に、店員の男性（42）から声を掛けられたところ、車の運転席のドアを足で蹴り男性にぶつける暴行を加えた事後強盗の容疑が持たれています。





男性（42）にけがはありませんでした。スーパーマーケットの店長からの110番通報を受け、警察は車で逃走した男の行方を捜していたところ、津山市内で発見したということです。その後、警察が捜査した結果、男の容疑が確認できたため逮捕したものです。調べに対して男は「運転席ドアを蹴って店員にぶつけたかどうかははっきり覚えていません」と容疑を一部否認しています。