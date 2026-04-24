

過去も現在も「青山一丁目」は存在しません





『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「東京の駅名と地名」について語る。

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東京の駅名には、時々「住所名にはないのに、路線図の上ではやたら元気に存在している名前」があります。その代表格は青山一丁目駅（東京メトロ銀座線など）。確かに毎日たくさんの人が乗り降りしている駅なのに、住所としての「青山一丁目」は存在しない。これはいったいどういうことか、と考え始めると、東京の「名前のレイヤー構造」が見えてきて、ちょっとした考古学のようで楽しいです。

そもそも「青山」は江戸時代の武家地に由来する広域の地名で、明治以降に町名整理が進む中で、「南青山」「北青山」といった行政上の住所に再編されていったそうです。つまり、かつてはざっくり存在していた「青山の中の一丁目」のような感覚は、制度上は消えてしまったわけです。

しかし鉄道は、その消えかけた記憶を拾い上げるのが得意。駅名は、必ずしも現在の正式住所に忠実である必要はなく、「ここは青山の一丁目辺りですよ」という、少し曖昧で、しかし生活者にとってはしっくりくる呼び名を残すことができます。

似たような例は東京にいくつもあります。例えば御茶ノ水駅。「御茶ノ水」という住所は存在しないが、神田川沿いの一帯を指す歴史的な通称として生き続けている。江戸時代に将軍家のお茶の水を汲（く）んだ場所、という由来がそのまま駅名に残り、今や医療と楽器と学生の街のイメージまで背負っている。

もうひとつ、静かにこの系譜に連なるのが山手線の田町駅。「田町」という住所も、現在の港区には存在しない。では、どこから来たのか、これもまた江戸の地名の名残。かつてこの辺りには田畑が広がり、町屋が点在していたことから「田町」と呼ばれてました。

しかしその後、芝や三田といった町名に整理され、「田町」は行政地図からは後退。それでも駅名として残ったことで、この場所はどこかオフィス街になる前の気配をうっすらとまとい続けている気がします。朝の通勤ラッシュの中でさえ、田んぼの記憶が、ほんのわずか息をしているような、不思議な感覚。気のせいかもしれないけど。

田町駅以外にも、山手線には住所名にはないけど記憶にある系駅名がたくさんあります。御徒町（おかちまち）駅は、江戸城に仕えた徒歩組（かちぐみ）の武士たちの居住地「御徒町」に由来。今や宝飾店やアメ横のにぎわいの中に、その武士たちの足音を想像することは難しいかもしれないが、駅名だけは律義にその履歴を保持してます。ほかには原宿や鶯谷（うぐいすだに）も住所名としては存在しません。

逆に、住所としてはしっかり存在するのに、駅名にはあまり出てこないケースもあります。例えば細かい丁目は、駅名にすると長くてわかりにくくなるため、省略されることが多い、という説も。鉄道会社は、正確さとわかりやすさの間で絶妙なバランスを取りながら名前をつけているわけで、そう考えると、住所として存在もしないのにわざわざ長い駅名の「青山一丁目駅」はかなり異質。変だわ。でも好きだわ。

駅名は、かつてそこにあった感覚を現在に接続する、タイムカプセルのような存在。ほかにも全国的にたくさんありますので、またいつか語ります。

●市川紗椰

米デトロイト育ち。父はアメリカ人、母は日本人。モデルとして活動するほか、テレビやラジオにも出演。著書『鉄道について話した。』が好評発売中。青山一丁目の信号の住所は港区北青山1-2辺り。公式Instagram【@its.sayaichikawa】