この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

なぜ戦争中なのに株価が最高値更新？有事でも株価が上昇する理由と今後の動きを徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで「なぜ戦争中なのに株価が最高値更新？有事でも株価が上昇する理由と今後の動きを徹底解説！」を公開した。戦争という有事にもかかわらず株価が上昇している背景と、投資家がとるべき行動について解説している。



動画冒頭、鳥海氏はS&P500や日経平均株価が右肩上がりに上昇し、市場最高値を更新している状況を提示。中東問題などに起因して株価が動いているにもかかわらず、全体的に値上がりしている現状について「これは一体どういうことなのか」と疑問を投げかけた。



続いて、世の中の現状予想を示す「VIX指数（恐怖指数）」に注目。過去20年間のチャートを示しつつ、リーマンショックやコロナショックなどの歴史的な暴落時と比較して「ぶっちゃけ大したことない」と指摘する。今後の展開として、戦争の拡大や原油価格の大幅上昇などがなければ、株価が大暴落する事態は「なかなか想像できません」と自身の見解を語った。



さらに、今後の投資家の行動について言及。目先の株価の上下に振り回されて売買を繰り返すことを戒め、自身の過去の行動を客観的に振り返るよう促した。そして、投資初心者がお金を再現性高く増やす方法は「ずっと持ち続けること」だと断言する。



最後に鳥海氏は、投機的な行動に走るのではなく、自身の行動や考え方の癖を振り返る経験が「財産」になると強調。目先の状況で慌てて行動することなく、「着実にお金を増やす」という長期的な視点を持つことの重要性を訴え、動画を締めくくった。