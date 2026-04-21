テレビ番組で裏側に言及

大相撲の砂被り席で、中継レポートを務める北陣親方（元小結・遠藤）の真後ろに写りこんだ芸人が話題となって2か月。テレビ番組でその裏側が明かされ、再び話題となっている。

2月8日に東京・両国国技館で行われた「日本大相撲トーナメント」でのこと。フジテレビ系で生中継され、引退から間もない北陣親方がレポーターを務めた。その背後で目立ちまくっていたのが、お笑い芸人の狩野英孝だ。当時Xには「狩野英孝にしか目がいかない」「不意の狩野英孝やめろ笑笑」「番宣かな？」「見てたら砂かぶり席に狩野英孝座ってて時が止まった」「いや、目立ちすぎるんよ」と驚きの声が並んでいた。

この内幕が明かされたのが、19日にフジテレビ系列で放送された「かのサンド」。狩野がサンドウィッチマンと一緒にMCを務める冠番組だ。国技館での狩野は、番組のパーカー姿だった。「SNSをにぎわせた件の真相が明らかに」と題して、当日の裏側が放送された。

狩野とサンドウィッチマンの伊達みきお、富澤たけしは3人で国技館を訪れ、名物のやきとりに舌鼓。さらにこの大会がフジテレビの中継であることから伊達が「ちょっとだけ映りたいな」と言い出した。「生中継でお相撲さんや相撲ファンに宣伝することができる」。NHKが中継する本場所ではできないというのだ。親方の真後ろに座っての番組PRはこうして実現した。

X上では話題となったが、大関の安青錦は狩野に気付いたか問われると「相撲に集中してるんで、あまり周りは見ないですね」とキッパリ。狩野は安心した様子だった。「狩野のせいで負けたという話もネット上ではあったが…」という質問にも「一応、関係ないです」と笑いながら答えていた。



（THE ANSWER編集部）