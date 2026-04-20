高岡市の土地開発公社が去年購入した高岡駅南の土地について、出町市長は市の内部資料などを調べた結果「活断層がある」と認識しながら新しい市役所を建設する計画だったことを明らかにしました。



出町市長

「去年の６月までの市役所の、新しい市役所をどうするかっていう中では、あそこ（駅南）を前提に議論が進められてたってことは、確かでございます」



これはきょう、出町市長が報道の取材に答えたものです。高岡駅南のおよそ１ヘクタールの土地は、前の市長時代の去年３月末に高岡市土地開発公社が、用途を決めないまま８億６０００万円で購入しました。さらに出町市長によりますと、取得時の契約書面には「活断層がある土地」であることが、重要特記事項として記載されているということです。

この土地をめぐっては購入から１年が過ぎた中、今後の活用策が課題となっていて、きょうの市議会総務文教常任委員会で植野佳奈市議が質問しました。委員長はこの質問が「趣旨から外れる」として却下しました。委員会で具体的な答弁はなかったものの、出町市長は報道陣の取材に応じ、新しい市役所を建てることには難色を示しました。