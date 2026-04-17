＜SUMMER SONIC 2026＞追加アーティストにMWAM、FaLiLV、HANAら12組
8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)に開催される＜SUMMER SONIC 2026＞の第6弾出演者が発表された。
東京8/14（金）には、PACIFIC STAGEのヘッドライナーとしてMAN WITH A MISSIONの出演が決定。あわせて同日にDEAN & TABBER、Fear, and Loathing in Las Vegas、PassCode、Xdinary Heroesの出演も決定している。
さらに、東京8/15（土）・大阪8/16（日）にはHANAが登場、DEAN & TABBER、Xdinary Heroesは大阪8/16（日）も出演する。
そして、東京8/16（日）・大阪8/14（金）にはYUKI が登場。さらにAKMU、TWSの出演が決定。加えて東京8/16 （日）amazarashiも登場する。
25周年を迎える今年のサマソニは、ジャンルも世代も国境も越えながらその全体像をさらに鮮やかに広げている。今後のアーティスト追加発表が行なわれる予定だ。
なお、チケットは「3DAYチケット（大阪のみ）」「1DAYチケット」「プラチナ チケット」の抽選特典付きオフィシャル先行（先着順/予定枚数に達し次第終了。一般発売なし）を受付中。詳しくはオフィシャルサイトにて。
■＜SUMMER SONIC 2026＞
日程：2026年8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)
東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ
大阪会場：万博記念公園
▼出演ラインナップ
■8.14fri-Tokyo
THE STROKES
BUMP OF CHICKEN・JENNIE
FKA TWIGS・KASABIAN・KESHI・MAN WITH A MISSION アイナ・ジ・エンド・AUDREY NUNA・BABYMONSTER
CARDINALS・CHLOE QISHA・DEAN & TABBER・DERMOT KENNEDY Fear, and Loathing in Las Vegas・FLORENCE ROAD
HOLLY HUMBERSTONE・JADE・KODALINE・マカロニえんぴつ PassCode・PiXXiE・WISP・Xdinary Heroes・ZEBRAHEAD・女王蜂
■8.15sat-Tokyo
Ado
DAVID BYRNE
ALEX WARREN・BE:FIRST・サカナクション
STEVE LACY・SUEDE
Cornelius・DESTIN CONRAD・ELMIENE
FATHER OF PEACE・GOOD NEIGHBOURS・HANA・羊文学・JON SPENCER MAZZEL・MIDNIGHT TIL MORNING・PRETTY BLEAK
Saucy Dog・SB19・VIAGRA BOYS
BEACH STAGE Curator：CARÍN LEÓN・LATIN MAFIA・PALOMA MORPHY
■8.16sun-Tokyo
L’Arc-en-Ciel
JAMIROQUAI
BABYMETAL SONIC “METAL” STAGE Curator
LE SSERAFIM・mgk・PENTATONIX・Suchmos・YUKI AKMU・amazarashi・Ave Mujica・BAND-MAID・BOY SODA・ Chilli Beans.・.ENDRECHERI.・キタニタツヤ・NECTAR WOODE PENDULUM・SEKOU・SOUTH ARCADE・TWS・THE WARNING
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■8.14fri-Osaka
L’Arc-en-Ciel
JAMIROQUAI
BABYMETAL SONIC “METAL” STAGE Curator・CARÍN LEÓN
LE SSERAFIM・mgk・PENTATONIX・YUKI
AKMU・Ave Mujica・BOY SODA・
Chilli Beans.・.ENDRECHERI.・キタニタツヤ・NECTAR WOODE PENDULUM・SEKOU・SOUTH ARCADE・TWS・THE WARNING
■8.15sat-Osaka
THE STROKES
FKA TWIGS・KASABIAN・KESHI
アイナ・ジ・エンド・AUDREY NUNA
CARDINALS・CHLOE QISHA・DERMOT KENNEDY
FLORENCE ROAD・HOLLY HUMBERSTONE・JADE・KODALINE マカロニえんぴつ・WISP・ZEBRAHEAD
■8.16sun-Osaka
Ado
DAVID BYRNE・JENNIE
ALEX WARREN・サカナクション・STEVE LACY・SUEDE Cornelius・DEAN & TABBER・DESTIN CONRAD・ELMIENE FATHER OF PEACE・GOOD NEIGHBOURS・HANA・羊文学 JON SPENCER・MAZZEL・PRETTY BLEAK・Saucy Dog
VIAGRA BOYS・Xdinary Heroes
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