考えなくても「力まずキレイ」 新注目は「脱力系フレア」スカート





キレイに見えることは大前提。でも気負いすぎるのもちょっと違う。ほんの少しの惹かれるフックにひとさじの抜け感を添えた、ちょうどいい存在感のスカート選びを敢行。ONとOFF、それぞれ着分けてその実力を証明。







広がる上品さをとろみで脱力「落ち感のあるフレア」

ふわっと広がるさまがエレガントなギャザーやフレア。ハリがあるとドレッシー。しっとりと落ちる心地よい質感で力を抜けば、品がいいのに親しみやすい理想の佇まいが完成。







脚さばきのいい軽やか素材

ON TIME

ジャケットとの装いをやさしい色と質感で柔和に

白スカート／martinique（マルティニーク ルミネ横浜） やや透け感のある素材でAラインをさらに軽妙に。カッチリしがちなジャケットスタイルを、白スカートの柔らかな質感で優しく中和。ハリのある素材ではなく、あえてとろみのある生地を選ぶことで、仕事モードの緊張感をほどよく逃がしてくれる。足元まで同系色で繋げつつ、異素材の奥行きを楽しむのが、都会的で洗練された「大人の白」の作り方。甘すぎず、でも確固たる品を。

OFF TIME

「ラフなボーダーにフレンチレディなエッセンスを」

白スカートははきまわし。定番のボーダートップスを、品の良い白スカートでレディに引き上げ。あえて裾をインせずルーズに纏うことで、フレアの甘さをカジュアルダウンさせるのが今っぽさの秘訣。サングラスやカゴバッグなど、遊び心のある小物を添えて。気負わないけれど計算された、大人のフレンチカジュアルが、日常の何気ないシーンを特別に。







（スカートのプライスなど詳細へ）

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