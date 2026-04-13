高橋克典、帰宅後…妻と“夫婦キッチン”簡単料理に満足
俳優の高橋克典が11日、オフィシャルブログを更新。帰京後の自宅での様子を明かし、妻とともにキッチンに立ったエピソードをつづり、ファンから反響を呼んでいる。
高橋は、中華調味料ブランド『李錦記』（リキンキ）を販売しているエスビー食品が李錦記オイスターソースの魅力を伝えるための『李錦記オイスターソース党』党首に就任。“党首”、“伝統派”、“革新派”の１人３役を務めたWEB CMなどが配信されている。
この日、「帰京、自宅戻って」と題してブログを更新した高橋は、絵文字を交えながら「妻が晩御飯を作っていたので僕も台所に立ち」と報告。キャベツやタマネギ、エリンギを刻むなど調理を手伝ったことを明かした。
「これ」と李錦記オイスターソースを使った料理だったことを明かし、「ローカロリーでめちゃ美味い ほんと美味い」と絶賛。「しかも簡単」と手軽さもアピールした。
夫婦で料理を楽しむ日常のひとコマに、ファンから「克典バリバリカッコイイ」「最高じゃけん」「オイスターソースもちろん必需品やん」「仲良く一緒に料理ハッピー」「男料理好き」「お忙しいのにご飯を作る素晴らしい旦那様」「料理を作る克典さんカッコいい」「本当に羨ましい限り」「優しい旦那様」「男料理マジカッコ良いわ」「たまらん」「立派な，美味しい野菜炒め！」「男料理にキュン」「奥さまとキッチンに立たれて旬のお野菜で一品作れるなんてイケだん」などの声が寄せられている。
高橋は、中華調味料ブランド『李錦記』（リキンキ）を販売しているエスビー食品が李錦記オイスターソースの魅力を伝えるための『李錦記オイスターソース党』党首に就任。“党首”、“伝統派”、“革新派”の１人３役を務めたWEB CMなどが配信されている。
「これ」と李錦記オイスターソースを使った料理だったことを明かし、「ローカロリーでめちゃ美味い ほんと美味い」と絶賛。「しかも簡単」と手軽さもアピールした。
夫婦で料理を楽しむ日常のひとコマに、ファンから「克典バリバリカッコイイ」「最高じゃけん」「オイスターソースもちろん必需品やん」「仲良く一緒に料理ハッピー」「男料理好き」「お忙しいのにご飯を作る素晴らしい旦那様」「料理を作る克典さんカッコいい」「本当に羨ましい限り」「優しい旦那様」「男料理マジカッコ良いわ」「たまらん」「立派な，美味しい野菜炒め！」「男料理にキュン」「奥さまとキッチンに立たれて旬のお野菜で一品作れるなんてイケだん」などの声が寄せられている。