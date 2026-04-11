「子育てが終わって時間のゆとりが生まれ、自分ファーストに過ごすようになりました」。そう話すのは、元祖節約主婦として知られ、カウンセラーとしても活躍する若松美穂さん（50代）。ここでは体と心を整える「息抜き習慣」を3つ紹介します。

無理に合わせない距離感がちょうどよい

子どもたちが巣立ってから、家でのゆとりが生まれました。少し早めに結婚して子育てをスタートしたこともあり、夫も私も独身時代のような自由時間が戻ってきた感覚。お互いに羽根を伸ばしているのが正直なところかもしれません。

【写真】筆ペンを習っている最中

最近も時間の使い方についてふたりで話していました。「まずは仕事優先で、休日も自分の予定を入れましょう。あき時間が重なったら、ともに過ごしましょう」と。無理に合わせない距離感が、今の私たちには心地よいです。

●仕事・人づきあい・ひとり時間のバランスが大事

友人のなかには、家族と交流することで十分に満たされる人もいます。その気持ちもよくわかりますし、私もその一面があります。けれど、人に会って話すのが大好きな私には少しものたりない。

仕事と、適度な人づきあいと、自分だけのために使うひとり時間。これが私のバランスを保つために必要だと感じています。

1：ひとり時間は筆ペンで

大人になってから「自分流のクセがついた文字を直したい」という気持ちがずっとありました。そんなとき、身近で筆ペンを教えてくれる人を見つけたので始めることに。

やる気はあるものの、最初は思うように書けず、かなりもどかしさを感じました。けれども習い事は、ひとりで練習する時間や継続することが大切です。何度も書くうちに、少しずつ変化が生まれていき、「今日はうまく書けた」「ここはもう少し」と感じるのも、楽しみのひとつです。

●無心で書くと心も整う

それだけではなく、なんとなく気持ちがモヤッとした夜こそ、筆ペンが役に立つ。ほかのことは考えず、ただ文字に向かいます。

無心になって手を動かすと、自然と頭の中が整理されていくようで、気持ちが落ち着いていくのを感じます。今では私の大切なひとり時間になりました。

2：月1〜2回、公民館でヨガを習う

仕事柄、どうしても座ったままの姿勢やパソコン作業が多く、体がこり固まるのが悩みです。そんなときはヨガで普段動かさない部位を動かし、ゆっくりと体を伸ばします。

心と体をほぐして呼吸を整えることを意識。ハードな動きが少ないのが、この年代にはなおよいポイント。ヨガに行った日はぐっすりと眠れる気がしてやめられません。

●地域とのつながりができて安心

ママ友とお話する機会が減ったぶん、公民館でのヨガなら地域の方と顔を合わせる楽しみがあります。予定があって参加できない日も、つながっている人がいる安心感があるから不思議です。それに、ちょっとした身近な情報を教えてもらえるのも魅力です。

3：会いたい人に会いにいく

今は時間の融通がききやすくなり、相手の都合に合わせて会うことも増えました。夜のお出かけも気になりませんし、以前よりも気軽に会えるようになった気がします。ごはんの用意がいらない日は、友人がケーキを楽しんでいる横で、自分は軽く夜ごはんをとる。そんな気どらない時間も心地よく感じます。

だれかと過ごす時間は楽しいけれど、無理をすると疲れてしまうのも50代。だからこそ、人と会うのは「月に2回まで」と決めています。少しものたりないくらいが次にもつながるちょうどいい距離感。無理のないペースを知ることも大切な習慣のひとつです。

今だからこそできる自分ファーストな時間の使い方を、しばらく満喫しようと思っています。