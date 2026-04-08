【漢字クイズ】「西来待」はなんて読む？島根県の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「西来待」はなんて読む？
「西来待」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、島根県にあるひらがな5文字の地名です。
いったい、「西来待」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「にしきまち」でした。
島根県松江市宍道町に位置している西来待。
そんな松江市は、日本海に近い場所にある都市で、湖や川に囲まれていることから別名「水の都」とも呼ばれています。
なかでも、市内にある「宍道湖」の夕日は『日本夕日百選』にも選ばれるほど有名で、毎年多くの観光客が訪れるのだそう。
他にも、国宝にも指定されている「松江城」や、しじみや和菓子などの名物グルメ、「玉造温泉」などの温泉地があることでも知られていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『松江観光ガイド』
ライター Ray WEB編集部