【漢字クイズ】「西来待」はなんて読む？島根県の地名です！

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「西来待」はなんて読む？

「西来待」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、島根県にあるひらがな5文字の地名です

いったい、「西来待」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「にしきまち」でした。

島根県松江市宍道町に位置している西来待。

そんな松江市は、日本海に近い場所にある都市で、湖や川に囲まれていることから別名「水の都」とも呼ばれています。

なかでも、市内にある「宍道湖」の夕日は『日本夕日百選』にも選ばれるほど有名で、毎年多くの観光客が訪れるのだそう。

他にも、国宝にも指定されている「松江城」や、しじみや和菓子などの名物グルメ、「玉造温泉」などの温泉地があることでも知られていますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『地名辞典オンライン』
・『松江観光ガイド』

ライター Ray WEB編集部