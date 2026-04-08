主砲を１番に置く犇悗玄雖瓩魯山Δ任眥麺僂垢襪里――。ＤｅＮＡは７日の中日戦（横浜）に５―３で勝利し、連敗は２でストップ。相川亮二監督（４９）率いる新生ベイは待望の本拠地初白星をゲットした。

新指揮官の肝いりで開幕から「１番・二塁」として起用されてきたハマの主砲・牧秀悟内野手（２７）も４打数２安打２打点。２―１と逆転に成功した直後の４回二死二、三塁の好機で左翼線を破る２点適時二塁打をマークし、勝利に大きく貢献した。

最もこの一打で全てが解決したわけではない。この日の試合前時点で２勝７敗の同率最下位と、チームは開幕から低空飛行を余儀なくされていたが、その一因として指摘されていたのが「１番・牧」の機能不全だった。全９試合に出場し打率３割４分４厘と快音にこそ恵まれていたが、得点圏で打席が回ってくることが極端に少なく打点はわずかに「２」どまり。相川監督が掲げていた「下位打線からのチャンスメーク→１番・牧をチャンスメーカー兼ポイントゲッターとして運用」という構想は、絵にかいた餅となっていた。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）に代表されるように、アクーニャｊｒ（ブレーブス）のようなパワーヒッターを１番打者として起用することが、米球界では今やトレンドになっている。ＡＩ算出による「得点期待値が最も高い選手に、より多くの打席を与える」という考えが根拠になっているが、ＤＨ制を採用していないセ・リーグでは９番に投手が入るケースが圧倒的に多いため、打順が１番に戻る前に下位で分断されるリスクもはらんでいる。

とはいえ、当の牧本人は１番という打順を「すごくやりがいがある」と語り「２番以降にもいい打者がたくさんそろっているので、初回からベイスターズらしい攻撃をしたい」と意欲を燃やす。

「全ての先発投手が不安定になる初回の立ち上がりからパワーヒッターをぶつけ、一気に複数得点を狙う」というロジックも「１番最強打者説」の重要な根拠の一つ。強烈な牋譴梁静甅瓩鯏┠海僕瓩咾擦觜況睫邉紊離ーマンとして日本球界にも革命を起こせるか――。進取の精神を重んじるＩＴ球団の実験はまだ始まったばかりだ。