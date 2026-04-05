お笑いコンビ「ずん」飯尾和樹（57）が、4日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）現地観戦の顛末を語った。

決勝トーナメントに進んだ侍ジャパンを観戦するため、米マイアミへ向かった飯尾。しかし、侍たちの勇姿を見ることはかなわなかった。

MC明石家さんまから「飯尾、日本勝つと思って、アメリカに行ったら日本負けたらしいな」と振られると、飯尾は「空中で侍ジャパンと入れ違いだったみたいですね」と苦笑いした。

飯尾が機上の人になったのは、準々決勝ベネズエラ戦の前。機内ではWBCの情報を耳に入れなかったという。既に先行部隊として、出川哲朗、「ロッチ」中岡創一、さらにスタッフが現地入り。「結果発表はマイアミで、出川さんと中岡、あとスタッフが1人いたんですけど、この3人に聞こうと思ってたんですよ、ホテルで」。ガラケー利用者でもあり、情報が入ってこなかったことも幸いしたようだった。

しかし、到着後に不測の事態が。ヒューストンで国内線に乗り換えるところで、日本人の親子と遭遇した。「国内線に来て、入った瞬間に、親子がいましてね。“飯尾さん”って言われて。日本の方だと思って。“どこ行くんですか？”、“ちょっとマイアミへ”って言ったら、“負けはったのに？”って言われた」。思いも寄らぬネタバレを食らったことを明かした。

侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗退。飯尾の移動中に敗れ、米国に到着する前に侍たちは帰国の途に就いていた。飯尾の気持ちをくんだのか、息子の方が「やめろよ…」と母を口止めしたという。飯尾も「お母さんも自分を責めるように、顔色がどんどん悪くなっちゃったんですよ。俺も申し訳ないと思って。“内緒にして下さい”とも言ってないので」と申し訳なさを口に。「お母さんに“頑張ってました？”って聞いたんですよ」と笑わせた。

「“飯尾さんな、大谷さんが…”って（母親が）言ったら、息子さんが“もうやめろよ”って」。スタジオには大きな笑いが起きた。

飯尾は準決勝と決勝を観戦するため、半年前からスケジュールを押さえていたという。「（出川から）“飯尾君、俺は行こうと思うけど、どうする？”って言われて、“行きます”って言っちゃったんですよ」と明かした。

「『向上委員会』のスケジュールが一番、気になったんです。ここは外せないじゃないですか？」。ごますり気味に話す飯尾に、さんまからは「ジャパンのためなら休んでくれてもええで？」と意地悪な返しをされていた。