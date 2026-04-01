「国際親善試合、０イングランド代表−１日本代表」（３１日、英・ロンドン）

ＦＩＦＡランキング４位のイングランド代表は１点が遠く、同１８位の日本代表に初黒星を喫した。英メディア「スカイスポーツ」は「ピッチを後にする際、スタンドから大きなブーイングが浴びせられたのは当然のことだろう」と報じた。

イングランド代表は２８日にサカ、ライス、マドゥエケ（以上アーセナル）、ストーンズ（マンチェスター・シティー）ら８人の離脱が発表されたほか、この日もエースのＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）が急遽メンバーから外れるなど多くの主力を欠いた。同メディアは「実験的な布陣で臨んだが、観客からブーイングを浴びた」とし「わずか２カ月後にトーマス・トゥヘル監督が発表する代表メンバーに自分たちの価値を納得させるには程遠い内容だった」と評価した。

試合終盤にはパワープレーで猛攻を仕掛けるも、ＧＫ鈴木彩艶の好セーブもあり日本の牙城を崩せず。親善試合とはいえ、日本に金星を献上した。「鈴木彩艶が難なく処理したその低いシュートが、精彩を欠いたホームチームにとって数少ない見せ場の一つに過ぎなかった。ピッチを後にする際、スタンドから大きなブーイングが浴びせられたのは当然のことだろう」と記した。

テレビのインタビューに応じたＤＦグエイ（マンチェスター・シティ）は「悔しさはあるが、現実を見なければならない。この時期にこうした試合を行うのは、チームとして試練を経験するため。正しく受け止めれば、我々の成長や改善につながり、次のステージであるＷ杯に向けて準備になる」と答えた。