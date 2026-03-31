年度末の31日、各地で退職する人たちの労をねぎらう光景が見られました。このうち山形県庁では、退職者の長年の功績を称えるセレモニーが行われました。



山形県庁で行われた永年勤続表彰式には、20年以上県職員として勤務し、31日付けで退職する100人が出席しました。

今回退職した職員が入庁したのは1988年です。

この年は国鉄からJRに変わって1年目。旧JR長井線が廃止され、フラワー長井線が開業しました。さらに、東京・山形間の直通運転に向け山形新幹線の起工式が行われ今につながる交通の形が生まれた年でした。

31日の式では吉村知事が「皆さんのたゆまぬ努力によって県民の生活環境が向上し山形県は大きな発展を遂げることができた」と感謝の言葉とともに表彰状を手渡すと、退職者の代表が長年の感謝と思いを述べました。





県村山総合支庁 岡崎正彦 総合支庁長「振り返りますと私たちは昭和の終わりから県職員に採用され平成そして令和へと3つの元号にわたり県職員としての歩みを重ねて参りました。私自身は心の持ち方が行動を変え行動が習慣となりやがて未来を形作るという思いを胸にどのような状況にあっても前向きに物事を捉え日々の仕事に尽力してきました」「入庁したばかりのころはバブルに向かっていく時で民間企業と比べると公務員のなり手が少なかったが地域で活躍したいという思いで入庁した。結果として県に対する愛着が湧いてきた」県農業総合研究センター 一戸毎子 食品加工開発部長「5時前に目が覚めていよいよ最後を迎えるんだという緊張感でいっぱいだった。最上川の氾濫など最近自然災害が増えていて様々な関係機関の方と一緒に乗り越えて頑張ったことが印象に残っている」北村山地域振興局 武田広幸 局長「企業誘致担当が長かったので、様々な会社の方とお付き合いさせてもらい実際に山形まで進出してもらったことが大きな思い出。（Q退職後は？） 自分の好きなこと趣味の世界を楽しみたい」退職者たちは県民や職場の仲間、それに家族などへの感謝を胸に、人生の新たなステージに進みます。