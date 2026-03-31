ラミレスの妻･美保、長女の通学練習で夫が寄り道連発
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが30日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・莉明（りあ）ちゃんの通学練習の様子を明かし、夫の行動に思わずツッコミを入れた。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、長女、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
26日、「パパの思いつき」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「４月から長女リアは片道１時間かけて小学校に行きます」と報告。しばらくは送り迎えをする予定だとし、「ワンオペが多い私、物理的に可能なのか不安」と率直な心境もつづった。
そんな中、予定が空いた夫が「どうやて行くのか確認するっ」と提案。普段バスや電車に乗らない夫とともに通学ルートを確認することになったという。実際の“練習”では、夫が途中でコロッケを買ったりコンビニに立ち寄ったりと寄り道を連発。マスク姿で電車の座席に腰掛ける様子や車内で周囲を見渡す様子など、久しぶりの公共交通機関に戸惑いながらも真剣に取り組む夫の姿とともに、「その度に子供に『寄り道しちゃダメよ』って説得力のない発言」と苦笑いで振り返った。
それでも「リアも練習になったからよかった」と前向きにつづり、「パパは何年振りにバス電車乗っただろうか笑」とユーモアを交えて締めくくった。
この投稿にファンから「どうしよ…めっちゃ笑っちゃいましたＷ」「ラミパパ不安そうな顔…って見てたら…途中でコロッケって！！最高におもしろすぎる！！」などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、長女、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
そんな中、予定が空いた夫が「どうやて行くのか確認するっ」と提案。普段バスや電車に乗らない夫とともに通学ルートを確認することになったという。実際の“練習”では、夫が途中でコロッケを買ったりコンビニに立ち寄ったりと寄り道を連発。マスク姿で電車の座席に腰掛ける様子や車内で周囲を見渡す様子など、久しぶりの公共交通機関に戸惑いながらも真剣に取り組む夫の姿とともに、「その度に子供に『寄り道しちゃダメよ』って説得力のない発言」と苦笑いで振り返った。
それでも「リアも練習になったからよかった」と前向きにつづり、「パパは何年振りにバス電車乗っただろうか笑」とユーモアを交えて締めくくった。
この投稿にファンから「どうしよ…めっちゃ笑っちゃいましたＷ」「ラミパパ不安そうな顔…って見てたら…途中でコロッケって！！最高におもしろすぎる！！」などの声が寄せられている。