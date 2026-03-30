今日好き、東京ドリームパークでオープン記念の特別イベント開催
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズにおいて、３月27日（金）に東京ドリームパークにて特別イベントを開催した。
『今日好き』が特別イベントを行った東京ドリームパーク（以下、TDP）は、３月27日（金）に開業した有明発の複合型エンタテインメント施設。特別イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆたひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの３組と、『今日好き』にて高校生を見守る“恋愛見届け人”であるNON STYLE・井上裕介が出演。「初めての共同作業！愛の宅配便」や「カップル対抗！借り人競争」といったカップルならではの企画や出演者によるトークでイベントを大いに盛り上げた。
ステージに登場した３組のカップルは、まずこれから行われる対決に向けてそれぞれ意気込みを語る。しゅんゆまカップルは、しゅん「愛が強いので勝てると思います！」、ゆま「しゅんくんと同じ言葉をつかったり仲がいいので自信があります」、かなりのカップルは、かなと「交際期間が一番長いので、仲の良さを見せられたら」、りのん「仲良くさせてもらってて、お互いのことをよく知っているので勝てるかなと思います」、ゆたひなカップルは、ゆうた「交際期間は短いですが、自分たちなりの初々しさを出していけたらと思います」、ひなた「交際期間が短いのを武器に最近得た情報を使って勝ちたいと思います」とそれぞれコメント。また、会場にはサプライズで、はると（今井暖大）とねね（時田音々）の“はるねね”カップルも登場。はるとは「絶対に勝ちたいと思います！」、ねねは「まだ付き合いたてだけど負けたくないですね！」とそれぞれコメントし、会場は大きな歓声に包まれた。
まず行ったのは、「初めての共同作業！愛の宅配便」。カップルは２人で協力してチェキのプレゼントを作成し観客に配送。観客へプレゼントできた数が多いチームが勝利というもの。
最初の対戦はしゅんゆまカップルとかなりのカップル。しゅんは「交際期間でいうと、かなりののほうが長いんですけど、それに負けないくらい僕たちの絆と愛は強いと思うので勝ちたいと思います」と意気込むと、かなとも「しゅんくんと喋りたいなと思ってたので、ここで勝って先輩感を出しつつ、ここから仲良くできたらと思います」と気持ちをあらわに。両チームとも仲良さそうにチェキを撮ると、そこにメッセージを記載して客席へプレゼントとしてお届け。ファンと一体となった対決に会場は悲鳴にも近い大喝采が沸き起こり、僅差でしゅんゆまチームが勝利を収めた。
そして、ゆたひなカップルとはるねねカップルの対決。勝負事が大好きなひなたは「絶対負けたくない！」と言い「自信がないっていうと負けちゃう気がするので自信あります！」と力強くコメントすると、はるとも「（対戦相手のゆうたと比べて）自分はハツラツ系なので！頑張ります！」と意気込む。途中チェキが出なくなるハプニングに見舞われながらも２組は一生懸命プレゼントを客席に届け、後半追い上げたゆたひなカップルが勝利。
続いて行ったのは「カップル対抗！借り人競争」で、選んだテーマに合う人を客席から“借りてくる”借り物競争。まず、かなりのカップルとゆたひなカップルで対戦。「握力が強そうな人」というテーマで観客をステージへ呼び込む。ひなたが「直感で“キターっ！”と思った」という男性、かなとが握手をして選んだ男性がそれぞれ壇上にあがり、握力対決へ。結果、ゆたひなカップルが勝利。
また、しゅんゆまカップルとはるねねカップルの対決も。「計算が早そうな人」で客席から選ばれた２人が暗算にチャレンジし、ねねが「じゃんけんして運が強かった」という理由の通り、はるねねカップルが見事勝利した。
イベントもいよいよ終演に。最後に４組のカップルからイベントに関するコメントが。しゅん「今日は皆さんとお会いできてとても嬉しかったのと、お客さんを巻き込んだ企画ができて楽しかったです」、ゆま「ステージから降りたイベントはやったことがなかったので新鮮で楽しかったです」、かなと「青春祭とこちらのイベントでお客さんと対面するイベントができて皆さんの熱を感じました」、りのん「近距離でコミュニケーションがとれるイベントがなかなかなかったので幸せな気持ちになりました」、ゆうた「東京ドリームパークの始まりの日に出演できて本当に嬉しいですし、ファンの方と至近距離で楽しむことができてよかったです」、ひなた「お客さんとの参加型のイベントが少ない中、今回できてすごく楽しかったし、皆さんからパワーをもらいました」、はると「今日、はるねねはサプライズ登場で結構緊張してたのですが、みんなが温かく応援してくれて楽しく最高の日をつくれてよかったです」、ねね「このイベントをこのメンバーでできて嬉しかったし、みんなと一緒に巻きこんだゲームができたのも楽しかったです。皆さんから応援のメッセージもいただき幸せでした」とそれぞれ感想を語った。
なお、本イベントにて８月10日（月）に東京ドリームパークにて「今日好き夏祭りイベント」の開催も発表されている。
『今日好き』が特別イベントを行った東京ドリームパーク（以下、TDP）は、３月27日（金）に開業した有明発の複合型エンタテインメント施設。特別イベントには、しゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップル、ゆうた（西小路侑汰）とひなた（田中陽菜）の“ゆたひな”カップル、かなと（河村叶翔）とりのん（相塲星音）“かなりの”カップルの３組と、『今日好き』にて高校生を見守る“恋愛見届け人”であるNON STYLE・井上裕介が出演。「初めての共同作業！愛の宅配便」や「カップル対抗！借り人競争」といったカップルならではの企画や出演者によるトークでイベントを大いに盛り上げた。
まず行ったのは、「初めての共同作業！愛の宅配便」。カップルは２人で協力してチェキのプレゼントを作成し観客に配送。観客へプレゼントできた数が多いチームが勝利というもの。
最初の対戦はしゅんゆまカップルとかなりのカップル。しゅんは「交際期間でいうと、かなりののほうが長いんですけど、それに負けないくらい僕たちの絆と愛は強いと思うので勝ちたいと思います」と意気込むと、かなとも「しゅんくんと喋りたいなと思ってたので、ここで勝って先輩感を出しつつ、ここから仲良くできたらと思います」と気持ちをあらわに。両チームとも仲良さそうにチェキを撮ると、そこにメッセージを記載して客席へプレゼントとしてお届け。ファンと一体となった対決に会場は悲鳴にも近い大喝采が沸き起こり、僅差でしゅんゆまチームが勝利を収めた。
そして、ゆたひなカップルとはるねねカップルの対決。勝負事が大好きなひなたは「絶対負けたくない！」と言い「自信がないっていうと負けちゃう気がするので自信あります！」と力強くコメントすると、はるとも「（対戦相手のゆうたと比べて）自分はハツラツ系なので！頑張ります！」と意気込む。途中チェキが出なくなるハプニングに見舞われながらも２組は一生懸命プレゼントを客席に届け、後半追い上げたゆたひなカップルが勝利。
続いて行ったのは「カップル対抗！借り人競争」で、選んだテーマに合う人を客席から“借りてくる”借り物競争。まず、かなりのカップルとゆたひなカップルで対戦。「握力が強そうな人」というテーマで観客をステージへ呼び込む。ひなたが「直感で“キターっ！”と思った」という男性、かなとが握手をして選んだ男性がそれぞれ壇上にあがり、握力対決へ。結果、ゆたひなカップルが勝利。
また、しゅんゆまカップルとはるねねカップルの対決も。「計算が早そうな人」で客席から選ばれた２人が暗算にチャレンジし、ねねが「じゃんけんして運が強かった」という理由の通り、はるねねカップルが見事勝利した。
イベントもいよいよ終演に。最後に４組のカップルからイベントに関するコメントが。しゅん「今日は皆さんとお会いできてとても嬉しかったのと、お客さんを巻き込んだ企画ができて楽しかったです」、ゆま「ステージから降りたイベントはやったことがなかったので新鮮で楽しかったです」、かなと「青春祭とこちらのイベントでお客さんと対面するイベントができて皆さんの熱を感じました」、りのん「近距離でコミュニケーションがとれるイベントがなかなかなかったので幸せな気持ちになりました」、ゆうた「東京ドリームパークの始まりの日に出演できて本当に嬉しいですし、ファンの方と至近距離で楽しむことができてよかったです」、ひなた「お客さんとの参加型のイベントが少ない中、今回できてすごく楽しかったし、皆さんからパワーをもらいました」、はると「今日、はるねねはサプライズ登場で結構緊張してたのですが、みんなが温かく応援してくれて楽しく最高の日をつくれてよかったです」、ねね「このイベントをこのメンバーでできて嬉しかったし、みんなと一緒に巻きこんだゲームができたのも楽しかったです。皆さんから応援のメッセージもいただき幸せでした」とそれぞれ感想を語った。
なお、本イベントにて８月10日（月）に東京ドリームパークにて「今日好き夏祭りイベント」の開催も発表されている。