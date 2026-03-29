「写真１枚だと会いにくい」「高嶺の花は狙うな」…アルゴリズムから読み解くマッチングアプリの「不都合な真実」

マチアプは「アルゴリズム」を理解すべし

マッチングアプリをはじめて、思ったように出会えなかったという経験がある人は少なくないだろう。

恥ずかしながら私も、Tinderの最高額プラン「Tinder Platinum」に登録したものの、誰とも会えずに半泣きでアプリをアンインストールした経験がある。

そんなとき、あなたはその原因をどう分析するだろうか？ 多くの場合、出会えない原因はプロフィール写真や自己紹介文がマズかった、と思ってしまいがちだ。

しかし、真実はそうではないかもしれない。あなたが出会えないのは写真やプロフィールではなく、コンピューターがあなたを「異性に表示する価値のない人間」だと判断し、誰のスマホにも表示されないよう設定されていたとしたらどうだろうか？

実は、マッチングアプリではあなたに対してどんな相手を表示するか、逆にどんな相手にあなたを表示するかを決定している「アルゴリズ厶」という巨大な評価システムが存在する。

普段あまり意識されることのない、このマッチングアプリの心臓部とも言えるアルゴリズムの仕組みを、海外の学術論文や技術者の解析レポートといった信頼性の高い情報源に基づいて考えてみたい。

アルゴリズムを知ることで、どうすればアルゴリズムに好かれ、出会いの確率を高めることができるのか、その具体的な戦略が見えてくるはずだ。

アルゴリズムに嫌われないための「6つの鉄則」

結論から先に述べよう。マッチングアプリのアルゴリズムを攻略し、出会いの確率を最大化するためには、6つの鉄則が存在する。

鉄則1：プロフィール写真が1枚なのは論外。最低4枚登録する

もしあなたのプロフィール写真が1枚だけだとしたら、それは出会いのチャンスを自らドブに捨てているかもしれない。

これは、アルゴリズムが「プロフィールの完成度」を、ユーザーの「真剣度」を測る最もわかりやすい指標として利用するからだ。情報が少ないプロフィールは、真剣度が低い、あるいは業者や偽アカウントである可能性が高いと判断され、表示優先度を下げられてしまう。

米国の心理学メディア「Psychology Today」が2017年に紹介した研究によれば、男性がプロフィール写真を1枚から3枚に増やしただけで、マッチ数が約3.6倍に増加したという結果が出ている。これは、写真が増えることで相手に与える安心感が増すという心理的効果に加え、アルゴリズム自身が「情報量が多く、真剣度の高いユーザー」を優遇していることの証左と言えるだろう。

多くのマッチングアプリでは、プロフィール登録時に「あなたの雰囲気がわかる写真を複数枚登録しましょう」というポップアップが出てくるが、あれは単なる親切ではなく、警告という側面も兼ねているのかもしれない。

「高嶺の花」ばかりを狙うのは非効率

鉄則2：誰にでも「いいね」を送ってはいけない

「数打てば当たる」とばかりに、表示される相手を吟味せず、片っ端から右にスワイプ（いいね）する行為は、今すぐやめるべきだ。その行動は、アルゴリズムによるあなたの評価を著しく下げている可能性がある。

なぜいいねを乱打する行為がNGなのか。

これは多くのアプリで採用されている「協調フィルタリング」という推薦技術がその背景にある。

例えば、あなたとAさんという二人のユーザーがいたとする。アルゴリズムは、あなたとAさんが共通して「いいね」した相手の多さから、「あなたとAさんは好みが似ている」と判断する。そして、Aさんが「いいね」したが、あなたはまだ見ていない相手を「あなたも気に入るかもしれない」と判断し、優先的に表示するのだ。つまり、無差別に「いいね」を送る行為は、この「好みの類似性」の判断を狂わせ、「このユーザーは誰でもいいらしい」とアルゴリズムに判断されることに他ならない。結果として、あなたの好みとはかけ離れた相手ばかりが推薦される悪循環に陥る可能性がある。

鉄則3：「高嶺の花」ばかりを狙うのは非効率

自分とは釣り合いが取れないかもしれない高嶺の花にばかり「いいね」を送るのも、実は非効率な戦略だ。マッチングの確率を高めるには、一方的な憧れではなく、「双方向の可能性」を意識することが重要である。

この考え方の根底には、2012年にノーベル経済学賞を受賞した「安定マッチング」理論がある。この理論を応用した「ゲール-シャプレー（Gale-Shapley）アルゴリズム」は、参加者全員にとって最も不満の少ないペアを効率的に見つけ出すことを目的としている。例えば、男性全員が最も好みの女性に一斉にアプローチし、女性は最も好ましい相手以外を断る。断られた男性は次に好ましい女性にアプローチする、というプロセスを繰り返す。これを続けることで、最終的には「今の相手より好ましい相手は、自分を振った相手しかいない」という、誰もが納得する安定したペアが成立するのだ。

アルゴリズムは、あなたが「いいね」しそうな相手を探すだけでなく、「相手もあなたを『いいね』してくれそうな、両思いになる可能性が高い組み合わせ」を優先的に表示しようとする。高嶺の花に闇雲にアタックするよりも、自分と釣り合いが取れ、かつ共通の興味を持つ相手を探す方が、アルゴリズムの助けも得やすく、結果的にマッチングの確率は高まるのである。

【後編記事】『【利用者は必読】マッチングアプリの裏技を徹底解説「高速スワイプはNG」…システムから読み解く「出会いの最大効率化」とは』につづく

【つづきを読む】【利用者は必読】マッチングアプリの裏技を徹底解説「高速スワイプはNG」…システムから読み解く「出会いの最大効率化」とは