【超ときめき♡宣伝部】思わずときめく♡ 吉川ひより＆菅田愛貴の私的「名品」をご紹介！

みんなが憧れるセンスのいい人が語るオシャレなアイテムが知りたい！ということで今回は、超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活躍する吉川ひよりさん＆菅田愛貴さんに聞いた、私的「名品」をご紹介します。可愛くて、着回し力も抜群なアイテムは参考になること間違いナシ♡

憧れのあの人がついつい着ちゃうitemって？ おしゃれの参考にしたい憧れガールたちのクローゼットの名品を大公開♡

Check! 吉川ひよりさん（超ときめき♡宣伝部） ガーリーな私服は女のコファンに評判！ SORINのリボンビスチエ 「SORINのリボンビスチエは着回し力とビジュ映えNo.1！重ねる服を選ばないビスチェですが、トラックジャケットとの組みあわせが今一番のお気に入り♡ 着ると大きなリボンを巻いているような見た目で、唯一無二な可愛さもお気に入りのポイントです」

Check! 菅田愛貴さん（超ときめき♡宣伝部） 男女ウケ抜群コーデが大評判 THE TOÉのバルーンスカート 「私のなかで名品すぎて、白と黒を2色買いしたTHETOÉのバルーンスカート！ふんわりしたバルーンシルエットが履いても全然崩れないんです。 シルク感のあるツヤツヤな素材だから、ラフなコーデにもちょっぴりドレスアップしたい日にも使えて、とっても優秀♡」

INFORMATION 超ときめき♡宣伝部のニューアルバム「ときめきえがお」が発売中！

Ray編集部 副編集長 小田和希子