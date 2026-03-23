上納金の支払いも！？チェキ会で稼ぐ芸人たち、某事務所に「大元がいます」：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）3月21日（土）放送は、第8回「バカヤロウ徒競走」後編。ロングサイズ伊藤（や団）、森本晋太郎（トンツカタン）、こたけ正義感、栗谷（カカロニ）の4組が挑戦。先週は、栗谷が1300万円の詐欺被害を涙ながらに報告し話題を呼んだが、今回も涙の連続に!?
【動画】上納金の支払いも!?チェキ会で稼ぐ芸人たち、某事務所に「大元がいます」
目の前で繰り広げられる腹立たしい場面を見た怒りのパワーで、「バカヤロウ！」と叫びながらダッシュし、40m走のタイムがどれくらい上がるかを競う。
誰よりもお笑いにストイックな弁護士芸人・こたけ正義感の挑戦では、先週に引き続き同事務所（ワタナベエンターテインメント）で同期のGパンパンダ（星野光樹、一平）が登場。前回、コントの実力者がチェキ会で食っている現実に嘆いたこたけの前で、再び2人はチェキ会の話題を。
2人は、後輩を呼び出し、チェキ会の売り上げが落ちている後輩を責める。さらに、上納金までせしめていることも判明。Gパンパンダが裏の支配者だった!?
「新ネタ書いてる暇があんなら、チェキ会開けや！」と恫喝する星野に、こたけは悲痛の表情。
追い詰められた後輩は「こたけ正義感さんにお願いして、あなたたちを訴えます！」と宣告するが、「どうせこたけ正義感なんて俺たちのことは忘れちまってるよ」と星野。やさぐれてしまった2人に、後輩が「こたけさんは、誰よりもGパンパンダさんのこと認めてたじゃないですか」と訴えかけると…
先週同様、一平の目に涙が！後輩のチェキ会の稼ぎを巻き上げる自分たちを恥じ、改心したかに思えた一平だったが…
「今からチェキ会はじめます!!」と呼びかけるGパンパンダに、こたけは「バカヤロウ！」と叫びながら猛ダッシュ！
実は、こたけたちの事務所に「大元がいます」とのことで、「そいつに届けって思ってやってます」とこたけ。これは実話だった!?
その他、ロングサイズ伊藤（や団）は、伊藤を切ってトリオからコンビとなった世界線の中嶋享＆本間キッドにより、伊藤の悪行が晒される。そんな中、中嶋に44万円の借金があることも判明し、前回1300万円の詐欺被害に遭い1000万円の借金を負ったことを告白した栗谷がガチギレ!?
また、前回、涙のバカヤロウを見せた栗谷は、「詐欺で借金が1000万円になって“逆に良かったな”っていう点は？」との大喜利に挑戦する展開に。「俺できる状況じゃない！」と拒否する栗谷だったが…スタジオを笑いと感動で包み込めるか!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】上納金の支払いも!?チェキ会で稼ぐ芸人たち、某事務所に「大元がいます」
チェキ会で稼ぐ芸人たち、裏の支配者は!?
目の前で繰り広げられる腹立たしい場面を見た怒りのパワーで、「バカヤロウ！」と叫びながらダッシュし、40m走のタイムがどれくらい上がるかを競う。
誰よりもお笑いにストイックな弁護士芸人・こたけ正義感の挑戦では、先週に引き続き同事務所（ワタナベエンターテインメント）で同期のGパンパンダ（星野光樹、一平）が登場。前回、コントの実力者がチェキ会で食っている現実に嘆いたこたけの前で、再び2人はチェキ会の話題を。
2人は、後輩を呼び出し、チェキ会の売り上げが落ちている後輩を責める。さらに、上納金までせしめていることも判明。Gパンパンダが裏の支配者だった!?
「新ネタ書いてる暇があんなら、チェキ会開けや！」と恫喝する星野に、こたけは悲痛の表情。
追い詰められた後輩は「こたけ正義感さんにお願いして、あなたたちを訴えます！」と宣告するが、「どうせこたけ正義感なんて俺たちのことは忘れちまってるよ」と星野。やさぐれてしまった2人に、後輩が「こたけさんは、誰よりもGパンパンダさんのこと認めてたじゃないですか」と訴えかけると…
先週同様、一平の目に涙が！後輩のチェキ会の稼ぎを巻き上げる自分たちを恥じ、改心したかに思えた一平だったが…
「今からチェキ会はじめます!!」と呼びかけるGパンパンダに、こたけは「バカヤロウ！」と叫びながら猛ダッシュ！
実は、こたけたちの事務所に「大元がいます」とのことで、「そいつに届けって思ってやってます」とこたけ。これは実話だった!?
その他、ロングサイズ伊藤（や団）は、伊藤を切ってトリオからコンビとなった世界線の中嶋享＆本間キッドにより、伊藤の悪行が晒される。そんな中、中嶋に44万円の借金があることも判明し、前回1300万円の詐欺被害に遭い1000万円の借金を負ったことを告白した栗谷がガチギレ!?
また、前回、涙のバカヤロウを見せた栗谷は、「詐欺で借金が1000万円になって“逆に良かったな”っていう点は？」との大喜利に挑戦する展開に。「俺できる状況じゃない！」と拒否する栗谷だったが…スタジオを笑いと感動で包み込めるか!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！