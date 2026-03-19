はんにゃ川島の元妻・菜月、36歳誕生日は“自分生誕祭”
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが18日までにオフィシャルブログを更新。36歳の誕生日を前に、自身で誕生日会を開く予定であることを明かした。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
16日、「今年はひとあじ違う楽しみを」と題してブログを更新した菜月さんは、「わたくし…もうすぐ36歳になります！」と報告。誕生日である４月４日は子どもたちと過ごしたいという思いから「面会日の指定があったが変更してもらった さすがに寂しすぎる。毎年お誕生日は子供たちと一緒にいたいという私のただのわがままである」と心境をつづった。
これまでの誕生日についても「去年は引っ越ししてすぐだったし欲望のままに好きなものを買って食べ…」「一昨年（34歳）はあやなちゃん親子がお祝いしてくれました」「その前（33歳）は自分で自分のケーキを予約した」と写真とともに思い出を回顧。
そして今年については、「また自分で自分の誕生日会を開催します」と宣言し、「もう…すでにお店は予約した！！」と報告。「自分にプレゼントも買ってテーブルに置いておくスタイル」を取ると明かし、「誕生日を噛み締めようと思います」と前向きな思いをつづった。
最後は「自分生誕祭 今からワクワクしてる」「自分の機嫌は自分で取る贅沢バージョン！！」と自分らしく誕生日を楽しむ決意を見せ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「わぁ最高」「どんなお店を予約したんだろう？楽しみにしとこっ」「私も自分の欲しいものを自分で買う、ご自愛スタイル」「素敵」「お誕生日素敵な楽しい時間になりますように！！」「自分の機嫌は自分でとる！大賛成」「いつからだったか、自分で自分を祝うことが何よりの幸せだと気づきました」「自分の欲のままに生きるって最高」「思う存分なつきさんにとって最高な 誕生日にしてください♪」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
これまでの誕生日についても「去年は引っ越ししてすぐだったし欲望のままに好きなものを買って食べ…」「一昨年（34歳）はあやなちゃん親子がお祝いしてくれました」「その前（33歳）は自分で自分のケーキを予約した」と写真とともに思い出を回顧。
そして今年については、「また自分で自分の誕生日会を開催します」と宣言し、「もう…すでにお店は予約した！！」と報告。「自分にプレゼントも買ってテーブルに置いておくスタイル」を取ると明かし、「誕生日を噛み締めようと思います」と前向きな思いをつづった。
最後は「自分生誕祭 今からワクワクしてる」「自分の機嫌は自分で取る贅沢バージョン！！」と自分らしく誕生日を楽しむ決意を見せ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「わぁ最高」「どんなお店を予約したんだろう？楽しみにしとこっ」「私も自分の欲しいものを自分で買う、ご自愛スタイル」「素敵」「お誕生日素敵な楽しい時間になりますように！！」「自分の機嫌は自分でとる！大賛成」「いつからだったか、自分で自分を祝うことが何よりの幸せだと気づきました」「自分の欲のままに生きるって最高」「思う存分なつきさんにとって最高な 誕生日にしてください♪」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。