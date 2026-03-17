小原正子、家族５人の夕食に牛肉約２キロ準備「たりるかな？」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が15日、オフィシャルブログを更新。約２キロの牛肉を使った家族５人の夕食のメニューをめぐるエピソードをつづった。
この日、「どちらにしようかな★」と題してブログを更新すると、夫から「今夜はたこやきか、牛しゃぶ」と夕食の候補を提案されたことを明かし、小原は「りょうのかい！」と ユーモアたっぷりにコメント。
「楽ちんなのは？？？？」と悩みつつも、「牛肉 調達 ！！！」と牛しゃぶを選択したことを報告するとともに、パックに入った牛肉が積み重なった写真を公開。
用意した牛肉は「約２ｋｇ」という小原。「たぶん、たりるかな？」と家族５人の食欲を気にする様子や「予想をかなり上回るときと逆にかなり下回るときがあるので 予測がいつも むずい」と家族の食事量の予測に苦労していることも明かした。
この投稿にファンから「沢山食べてくれると嬉しいですよね」「ワイワイガヤガヤと最高」「豪華だー」「たこ焼きor牛しゃぶ？っていうのがおもしろい」「沢山食べて」「食べ物が身体を 作る！！」などの声が寄せられている。
この日、「どちらにしようかな★」と題してブログを更新すると、夫から「今夜はたこやきか、牛しゃぶ」と夕食の候補を提案されたことを明かし、小原は「りょうのかい！」と ユーモアたっぷりにコメント。
「楽ちんなのは？？？？」と悩みつつも、「牛肉 調達 ！！！」と牛しゃぶを選択したことを報告するとともに、パックに入った牛肉が積み重なった写真を公開。
この投稿にファンから「沢山食べてくれると嬉しいですよね」「ワイワイガヤガヤと最高」「豪華だー」「たこ焼きor牛しゃぶ？っていうのがおもしろい」「沢山食べて」「食べ物が身体を 作る！！」などの声が寄せられている。