毎日のスキンケアや家事の合間に、気軽に取り入れられるながらケアで、キュッと引き締まった美人顔を目指しませんか？ 特別な時間をつくらなくても、日常の動作と結びつけることで無理なく習慣化できますよ。今回は、エイジングケアのプロとして人気の村木宏衣さんに、効果的なトレーニングを教えていただきました。

姿勢の悪化や筋肉の緊張が「シワ・たるみ」の原因に

年齢を重ねるにつれ、気になってくる顔のシワやたるみ。エイジングデザイナーの村木宏衣さんは、「加齢とともにコラーゲンが減少することに加え、骨格のゆがみや筋肉の老化、舌の衰えなどが大きな原因です」と話します。

【写真】上唇を突き出すイメージ

「そこで、姿勢をよくして舌の位置を正し、筋肉をゆるめながら鍛えるトレーニングが有効です。今回ご紹介する方法なら、たった10秒程度の動きでもすぐに効果が出ます。さらに継続することで顔の筋肉が鍛えられ、若々しく、引き締まった素顔を手に入れることができますよ」

1：化粧水をつけるついでに耳の下V字さすり

人さし指と中指でV字をつくり、耳をはさむようにして軽く手を当て、優しくフェイスラインに沿って数回なでる。

「これをスキンケアのついでの習慣に。リンパの流れや血流がよくなり、顔色が明るくなります。フェイスラインもシャープに」

【ポイント】

肌を強くこするのはNG。そっと優しくなでるだけで、リンパが刺激されます。

2：「ペットボトルのキャップ」で唇トレーニング

ペットボトルのキャップを、唇の力だけでくわえてキープ。

「電子レンジの加熱を待つ間やちょっとした仕事の合間などにこまめに行って。年齢とともに衰えやすい唇の筋肉が鍛えられ、ぷっくりとした若々しい唇に」

上唇を突き出すようなイメージで、あごの力を抜いて。最初は難しく感じても、続けるとキープできるように。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、痛みや不調、目元などに異常や違和感を感じるときは行わないでください

※ 効果には個人差があります