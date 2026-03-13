お笑い芸人・くわがた心が9日、自身のX(旧ツイッター)を更新。歯の治療に赴いた際の思わぬ出来事を明かした。



【写真】なかなか立派なケース入り 中央にど～んと「5万円」の歯

くわがたは「今日奥歯に5万円を詰めて来ました!!」と報告。「この前、走った後に干し芋を食べたら自歯が欠けました！」と、治療をしなければならなくなった経緯を説明する。



歯科医師の診断によると、「だいぶ欠けてるのでセラミックが必要」と言われたそうで処置の結果、思わぬ額の出費に。「5万は痛過ぎるて!!!」と痛恨だった様子。ケースに入れられた歯の写真をアップし、10日に更新したインスタグラムには「一丁前に厳重なケースに入れてもらって運ばれて来て笑ってしまいました」ともつづっている。



ファンからは「なかなかなお値段(T_T)」「歯の有り難みを感じますね」といったコメントのほか、「歯が欠けた原因が干し芋って」とツッコミも。「私今日セラミック9万円と言われました」「雪見だいふくで歯が折れたことがあります」と実体験に基づいた声も寄せられていた。



くわがたは2001年生まれ、大阪府出身。24年にはR―1 グランプリで準々決勝進出、NHK上方漫才コンテストでは決勝に進出した。また、南魚沼市交流大使も務めている。



（よろず～ニュース編集部）