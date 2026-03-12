「本日、衝撃の事実が発覚。一人暮らしだった前の飼い主さんが病に倒れ、飼育できなくなったため保護された犬です。前の飼い主さんからは“5歳”と聞いていました。ところが今日、マイクロチップ登録完了の連絡とともに届いた登録証明書を確認すると、生年月日は令和4年10月24日。え？ まだ3歳になったばかり……」



【写真】「椅子、とった♡」 笑顔の元保護犬、実は3歳でした

そんな驚きの報告がXで話題になっています。添えられた写真には、にっこり笑顔の「しんたろう」くんの姿が写っています。さらに、飼い主さんはこう明かしていますーー



「どうりで5歳にしては幼いと感じていたわけです。ビーグルはこれまで何頭も見てきましたが、『5歳ってこんなに落ち着きがないっけ？』と思うほど、いたずら好きで甘えん坊、手のかかる子だったのです。実年齢を知り、ようやく納得しました。貫禄のある体つきと顔立ちから5歳と聞いて疑いませんでしたが、中身はまるで赤ちゃんでした」



この報告には1万件を超える“いいね”が集まり、「びっくりだけど若くて良かった」「これからたくさん思い出作れるね」など、しんたろうくんと飼い主さんへの温かいエールが寄せられています。飼い主のXユーザー・ともぞうさん（@TOMOZOU1212）に話を聞きました。



驚きもあったけれどーーしんたろうくんとの新たな未来計画

ーー実年齢を知った瞬間のお気持ちは？



「『えっ……3歳だったの？』と、正直少しショックを受けました。保護犬ということもあり、シニアに入る手前の中年期の子を迎えたつもりでいたからです。それが、まだ3歳の若い子だったとは思いもしませんでした。ただ、すぐに『やっぱりね』という気持ちも湧いてきました。しんたろうの行動はどれも子犬のようだったので……。驚きはありましたが、同時に腑に落ちる思いもあり、うれしさが込み上げてきました」



ーー「若さゆえだったのか！」と思うエピソードはありますか。



「とにかく物を壊してしまうことが多く、いたずらも絶えません。遊んでほしい、かまってほしいという気持ちも強く、しんたろうが来てまだ2カ月ほどですが、私のスリッパはすでに3足も履けなくなってしまいました。ビーグルはこれまで何度も飼ってきましたが、『まるで昔一緒に暮らしていた子の1〜2歳のころみたいだね』と家族で話していたほどです」



ーーお迎えから約2カ月間、現在の様子を教えてください。



「しんたろうは比較的すぐに家に馴染んでくれました。最初の1週間ほどは警戒していたのか、夜も物音ですぐに目を覚ましていましたが、10日ほど経つころにはおなかを見せて熟睡するようになりました（笑）。最近はすっかり慣れたのか甘えも出てきて、いたずらが少しエスカレートしているように感じています」



ーーこれからしんたろうくんと、どのような時間を過ごしていきたいですか。



「しんたろうが実はまだ若いとわかったので、もう少し落ち着いてきたら、一緒に旅行にも連れて行けたらいいなと思っています。そのためにも、これからきちんとしつけをしていかなければなりませんが（笑）」



リプライ欄には、しんたろうくんと飼い主さん家族の幸せを願う声が次々と寄せられています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）