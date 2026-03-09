【明日なに着る？】「ワントーンが上手くなる」薄いベージュと濃いベージュ





今季のキーカラーに浮上したベージュは、デザインも色幅も豊富に登場。結果、あれこれと色を足したくなるタイミングだけれど、濃淡の微差を重ねるだけのワントーンも、今っぽくて捨てがたい装い。





上から下へ濃度を高めて色幅を生かしたグラデーション。薄い色と濃い色、しなやかな風合いとハリのある生地。あえてそろえずメリハリを意識するほうが、ベージュで完結する日は洗練して見える。ふくらむスカートで重心が下がりすぎないように、ビッグニットを肩にひと巻き。





【POINT】テントラインシルエットのステンカラーコートは肌寒い日にもバサッと羽織れる軽やかな生地感。チノパンのようなコシがある重みスカートは、Tシャツ1枚でもさっぱりせず、長い期間活躍する。





