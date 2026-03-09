九州のソウルフードが無料試食イベント　「サンポー焼豚ラーメン味わい屋台」2日間限定オープン

九州エリア在住者であれば、一度は目にしたことがあるであろうサンポー食品の「焼豚ラーメン」。

その魅力を改めて堪能できる無料試食イベント「サンポー焼豚ラーメン味わい屋台」が、2026年3月13日と14日の2日間、福岡市中央区の「天神きらめきスクエア」にて開催されます。

■ 九州豚骨カップ麺の王者 その出来立てを「屋台」で堪能

1978年に発売し、九州エリアにおける豚骨味カップ麺で8年連続売上No.1を誇るロングセラー商品「焼豚ラーメン」。本イベントは日頃の感謝と、まだ味わったことのない方へ、その“変わらぬ美味しさ”を届けるために企画されました。

会場では、文字通り「屋台」の雰囲気の中で、できたての焼豚ラーメンがなんと無料で提供されます。10種の豚骨エキスとスパイスが絶妙にブレンドされた本格的な豚骨スープに、ラードで揚げた中細めん。そしてお馴染みのハート型の焼豚と生の紅しょうが……。あのホッとする味わいを、屋外の屋台気分で楽しむことができます。

■ ステッカーや新商品「焼豚まぜそば」のプレゼントも

さらに会場では、試食をした方全員に「焼豚ラーメンオリジナルステッカー」がもれなくプレゼントされるほか、試食後にアンケートに回答すると、なんと発売前の新商品「焼豚まぜそば」が先着500名にプレゼントされます。（※各日1時間ごとに数量限定で実施、予定数量に達し次第終了）

「焼豚まぜそば」（希望小売価格：税抜236円）は、イベント直後の3月16日に全国発売される注目の一杯。

厳選した豚骨エキスをベースに、粗挽きとパウダー状の2種の黒こしょうでアクセントを加えた「まぜそば専用豚骨スープ」が特徴で、湯切り専用の中細めんにガツンと絡む、食べ応え抜群の商品に仕上がっているとのこと。気になっていた方は、発売に先駆けて味わうチャンスです。

「サンポー焼豚ラーメン味わい屋台」は、2026年3月13日の18時から22時、および3月14日の11時から17時にかけて開催されます。会場は福岡市中央区の「天神きらめきスクエア（岩田屋福岡本店 新館1F入口前スペース）」で、誰でも無料で参加可能です。

