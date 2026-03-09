知人男性に熱湯浴びせ死亡させたか 数日間暴行し現金奪った男を逮捕 男性は体の半分以上にやけど 東京・世田谷区
知人男性に暴行を加えて死なせたとして男が逮捕された。男は2025年9月、東京・世田谷区内の自身のマンションに住まわせていた男性に対し数日間にわたり暴行を加え、現金約2万円を奪ったほか、複数回にわたり頭から熱湯を浴びせた疑いがもたれている。
熱湯かけるなどの暴行加え
東京・世田谷警察署で2月22日カメラが捉えたのは、肩をすくめるような素振りを見せ、車に乗り込む男。
知人男性から現金を奪い、熱湯をかけるなどの暴行を加え死亡させたとして、強盗致死の疑いで逮捕された宝田耕司容疑者（56）だ。
世田谷区内の自宅マンションで死亡した男性を住まわせていた宝田容疑者は「5億円貸している」と主張し、男性に金を用意するよう求めた。
そして2025年9月中旬、数日間にわたり男性に暴行を加えるとコンビニのATMへと連れ出し、現金約2万円を引き出させて奪ったという。
さらに、マンションの一室などで湯沸かし器を使い、複数回男性に頭から熱湯を浴びせたという。
男性から100万円以上の金奪ったか
男性はその後、マンションの外階段で意識がない状態で倒れているのが発見され、死亡が確認された。
この時、体の半分以上にやけどを負っていたという。
調べに対し、宝田容疑者は｢お金を返してもらっただけで強盗ではありません」と、容疑を否認している。
警視庁は、宝田容疑者が男性から少なくとも100万円以上の金を奪ったとみて捜査を進めている。
（「イット！」3月6日放送より）