²þÌ¾¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¡ª¡¡¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¡ÖÊª¸ì¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤ÀÃæÆóÉÂ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿µÈÅÄ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ3·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤12¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¡ª¡¡¤³¤³¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²þÌ¾¤·¤¿¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢É½¸½¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡½¡½º£Ç¯1·î¡¢µÈÅÄ¤¢¤«¤ê¤«¤é¡Ö¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê¡×¤Ë²þÌ¾¡£Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤Ç¤¹¡ª
¹¬ÅÄ¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»öÌ³½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ²þÌ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ëº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¹¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¬ÅÄ¡¡¡Ø·î´©¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿°ìºý¡Ø·î´© ¸åÆ£Íýº»¡Ù¤Ë¤¹¤´¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡¢Êú¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤ò¤½¤½¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÃËÀ¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¸«¤»¤ëÉ½¸½¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉ½¸½¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¹¬ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï10Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯½÷¤Ã¤Ý¤µ¤¬¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È»£±Æ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹¬ÅÄ¡¡¥È¥²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦È¯´ø¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Ì¤´°À®¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Çà¼¡¤Î¼«Ê¬á¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±ÆÃæ¤â¡Ö»ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊÑ²½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥í¥ó¥°¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¡£
¹¬ÅÄ¡¡È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£Ç¯1·î¤Ë¡Ö¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê¡×¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
¹¬ÅÄ¡¡¡Ö¤¢¤«¤ê¡×¤ÏËÜÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¾»ú¤Ï¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤Î¹¬ÅÄ¼Â²Ì»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÃæ¤ËÃæ³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡Öº£¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¹¬ÅÄ¼Â²Ì»Ò¤Ï»ä¤Î¤â¤Î¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾¡¼ê¤ÊÆÈÀêÍß¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½90Ç¯Âå¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò10Âå¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¬ÅÄ¡¡Êì¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡¢Á°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¥ª¥óÈý¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼Â²Ì»Ò¤ò¤Þ¤Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»×½Õ´ü¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯¡¢¥ë¡¼¥Ä¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î»ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ËÆ³¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤ÀÃæÆóÉÂ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï²þÌ¾¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¤Îº£¤Ï¡¢²¿Êª¸ì¤Ç¤¹¤«¡©
¹¬ÅÄ¡¡ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Èà»äÊª¸ìá¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½13ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°10Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¬ÅÄ¡¡ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤È¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÌá¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¹¬ÅÄ¡¡½÷Í¥¶È¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ½¸½¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ àÉ½¸½¼Ôá¤Ê¤ó¤Æ°ìÃúÁ°¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª¤Å¤¯¤ê¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÙÅÄ°é»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ YOSHi.T
¡ü¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê¡¡
2004Ç¯1·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¢þ2021Ç¯¤Ë½µ¥×¥ì¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£½Ð±éÉñÂæ¡ØÇò¤µ¤²¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÀÖ¤¢¤²¤ë¡£¡Ù¤¬Åìµþ¡¦¿·½É´ã²Ê²èÏ¤Ç4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë¸ø±éÍ½Äê¡£
¸ø¼°X¡Ú@akari_koda_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@akari_koda_¡Û¡¡
¹¬ÅÄ¤¢¤«¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø»äÊª¸ì¡Ù¡¡»£±Æ¡¿³Þ°æ¼¤¼¨¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿³Þ°æ¼¤¼¨