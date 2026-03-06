¡Ú¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡Û¿Íµ¤¥Ô¥¶5¼ï¤¬»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¡í60¡ó¥ª¥Õ¡í¡ªWBC´ÑÀï¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤è¡£¡Ô3·î8Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤Ï2026Ç¯3·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃíÊ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Ô¥¶5¾¦ÉÊ¤¬»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¤Ç60¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¡ª
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¯¥ï¥È¥í¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¢Ãº²Ð¾Æ¥Á¥¥Æ¥ê¡¢¥¯¥ï¥È¥í¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î5¾¦ÉÊ¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÃæµþ¥¨¥ê¥¢¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÆÁÅç¸©¤Î°ìÉôÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞÍøÍÑ¤Ç¤â¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤é¥Ô¥¶¤¬È¾³Û¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤é2Ëç°Ê¾å¤Ç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
WBC¤ò´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô