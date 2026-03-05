2月25日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの渡邉勇太朗投手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの目標を訊いた。

――昨シーズンは開幕からローテを守り切りました。勝ち星は自己最多の7勝と収穫の多いシーズンだったと思うのですが、振り返っていかがですか？

渡邉「1年間初めて（ローテーションとして）回れたのはよかったのですが、個人的にはやはりチーム全体の疲労が出てくる夏の暑い時期に踏ん張り切れなかったことは悔しい点で、そこの印象が強いです。7月頃に内転筋の張りが試合中にでて、それも防げた怪我かもしれないですし、そこからズルズルといってしまいました。去年いろいろやってみて、こういう調整の仕方がいいというのはわかったので、失敗を生かすじゃないですけど、そこの悔しさはすごく印象深いですね」

――その調整の仕方は体のケアというところですか？

渡邉「そうですね。本当に防げたかはわからないのですが、やれることは一応やっていたつもりでした。若干疲労が溜まってくる時期に、ウェイトトレーニングの頻度というか強度を落として、体の回復をメインに勤めていたのですが、そうすると出力が出づらくなってということがあったので、若干疲労感があっても最大筋力は落とさないように1年間通してウェイトトレーニングはやるべきだなと自分の中で感じました。今年は若干疲労度があっても疲労を抜くことを考えながら、いい塩梅でやっていけたらなという感じです」

――今シーズンは自身初の2桁勝利という意識はもちろんあると思うのですが、改めてそのあたりいかがですか？

渡邉「そこはやはり目指していくべきところだと思いますし、目指さなければいけない立場でもあると思うので、僕の成績もそうですが、チームが優勝するためにチームのこともしっかり気にしながら、引っ張っていくじゃないですけど、そういう意識でやっていく上で2桁というのは必要不可欠かなと思います」

――今井（達也）投手がメジャーリーグに移籍してチームを離れました。よりチームからの渡邉投手に対する必要性が高まると思うのですが、そのあたりの意識はいかがですか？

渡邉「変に気にしすぎても自分の首を絞めてしまうと思うので、難しいですけど……そういう自覚は持ちながら自分のためにやることがチームのためになるという考えもあります。僕は自分ができるところだけをやるだけかなという感じです。なるべく少ない失点でゲームを作って、できるだけ長いイニングを投げる。そこにフォーカスを置いてやりたいです」

――今シーズンの目標を聞かせください。

渡邉「目標はチームの先発陣で一番イニング投げて、一番勝ちたいです」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー