おトクなスーパーとしておなじみの業務スーパー。安いだけでなく、ほかでは見かけないたくさんの商品に出合えるのも魅力で、「なにから買えばいいかわからない」という声もよく聞きます。そんな業務スーパーに8年以上通い続けているのが、育児漫画家のモチコさん。今回は、業スー初心者さんでも失敗しにくい、「まずはこれ！」な絶品おやつを厳選して教えてもらいました。コスパも味も太鼓判のものばかり！ おやつ選びの参考にしてみてください。

即買い必須。業務スーパーの推し「絶品おやつ」4つ

今回は、業務スーパーに行ったらぜひ手に取ってほしい「絶品おやつ」を4つ紹介します。

【写真】しっとりふわふわ！話題のカステラ

ほかにも紹介したいものはたくさんあったんですが、業務スーパーの輸入お菓子で切ないのが、商品の入れ替えがあること…。「これ紹介しようかな〜。あれ…？ 売ってない！」という悲しみを乗り越えて選別しました。

もし今回の記事を読んで「これおいしい！」というものがあったら、買いだめをおすすめします。それくらい推している商品です。

では、1品ずつ順番に紹介していきますね。

1：もちもち生地がやみつき！「ホットク」

ホットクは、韓国の焼き餅みたいなお菓子です。もちもちの生地に、ピーナッツと黒糖が入っていてもう最高。食べ応えあるのにいくらでもいける。そんな気持ちになります。

カロリーは気にしたら負けどころか、カロリー高くてもおいしいから勝ちです（開き直り）。

チーズホットクというものもあっておいしかったのですが、最近私の行くお店では見かけないんですよね。もう売らないのかな…。

ただ個人的には、こっちの甘いホットクの方が好き。ぜひ食べてみてください！

2：できたてをどんなときも楽しめちゃう「ポップコーン」

しょっぱい部門からはこちらのポップコーンをおすすめします。塩味、チーズ味、バター味があって、個人的にはバター味が好き。

レンジでチンして食べるのですが、その派手さ、できあがりのホカホカ具合が子どもにウケます。もちろん大人の私もうれしい！

すでに完成された状態で売っているポップコーンよりも、コンパクトで場所も取らないのもポイント。

「え、今日お友達が遊びに来るの！？」という予期せぬ来客にもおすすめ。買いおきしちゃってください。

3：しっとりふわふわ、優しい味の「台湾カステラ」

「台湾カステラ」は、自然解凍するだけで、しっとりふわふわの生地が食べられます。甘いけど、ベタ甘ではないちょうどいい甘さです。いくらでもいけちゃいます。

そのままでももちろんおいしいのですが、半分にカットし、生クリームとフルーツを挟んだりして、アレンジして食べるのもおすすめです。

アレンジしたものをお皿に出せば、「ちょっとええお菓子」に見えるので、来客時にも使えますよ。レモン味とバナナ味もあるので、お好みでどうぞ！

4：大容量で味も間違いなし！の「コーヒーゼリー」

そして最後は「業務スーパーといえば」な紙パックに入ったスイーツ。私のいちばんのお気に入りは、こちらのコーヒーゼリーです。

黒糖のコクがたまらない！ でもくどくなく、コーヒーの苦味とよく合います。食感もほんのりもっちり感があって唯一無二。

「コーヒーゼリー食べたいな」ではなく「業務スーパーのコーヒーゼリー食べたいな」と思わせてくれる一品です。牛乳と、アイスと…いろんなアレンジも楽しめます。

以上、業務スーパーデビューで買ってほしい「絶品おやつ」の紹介でした。冷蔵庫や冷凍庫のスペース、趣味嗜好に合わせて買ってみてくださいね。ホワイトデーや春休みなど、お子さんとのおうち時間にもぴったりですよ！

※ 店舗や時期により商品の価格や取り扱い、パッケージが異なる場合があります。