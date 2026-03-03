【最速モデルJCW GPを再現】ミニの限定車『ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売 3ドア、5ドアに設定
ミニJCW GPを現行モデルで再現の限定車
ビー・エム・ダブリューは、ミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売した。
本モデルは、2019年に発売された限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGP』を現行モデルで再現したもので、3ドアの『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』（55台限定）と、5ドアの『ミニ・クーパー5ドアS GPインスパイアード・エディション』（145台限定）の合計200台限定で設定される。
BMWがミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売。 BMW
価格は3ドアモデルが606万円、5ドアモデルが587万円となる。
ミニGPインスパイアード・エディションの特徴
『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』は、ジョン・クーパー・ワークスの代表的なボディカラーである『レジェンド・グレー』に『チリ・レッド』のルーフとミラー・キャップ、専用ストライプ、そして18インチJCWラップ・スポーク2トーン・ホイールなどの専用デザインパーツと、ミニJCWアクセサリーを多数装備している。
3ドアの『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』は、ベースとなるミニ・ジョン・クーパー・ワークスと同様に、最高出力231ps、最大トルク38.7kg-mを発揮する2.0L直列4気筒ミニ・ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載している。
BMWがミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売。 BMW
さらにジョン・クーパー・ワークス専用チューニングが施されたアダプティブ・サスペンションやパドルシフト装備の7速DCTを装備し、ミニ・モデルの中で最高レベルのドライビング・パフォーマンスを誇り、サーキットにおいても優れた運動性能を発揮する。
5ドアの『ミニ・クーパー5ドアS GPインスパイアード・エディション』は、最高出力204ps、最大トルク30.6kg-mを発揮する、2.0L直列4気筒ミニ・ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンと7速DCTを搭載する。
ダイナミックな走りとともに、5名が乗車できるスペースを確保した、ファミリーユースにも対応したモデルとなっている。
限定車の装備内容
ボディ・カラー：レジェンド・グレー
チリ・レッド・ルーフ&ミラー・キャップ
JCWトリム
・スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）
・JCWスポーツ・ステアリング・ホイール
・アダプティブ・サスペンション
・JCWモデル専用スポーツ・ブレーキ（3ドア）
・JCWスポーツ・ブレーキ（5ドア）
・ヘッドライナー・アンスラサイト
・べスキン/コード・コンビネーションJCWブラック
・JCWスポーツ・シート
・18インチ JCWラップ・スポーク 2トーン
プライバシー・ガラス（リア・ガラス）
アクティブ・シート（運転席）
電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）
インテリア・カメラ（3ドア）
ハーマンカードン製HiFiラウド・スピーカー・システム（3ドア）
専用デザイン・パーツ
・サイド・ストライプ
・ボンネット・ストライプ
・Cピラー・ステッカー
・フローティング・ホイール・キャップ
・フロア・マット・バッジ（フロント）
・キー・キャップ
・イルミネーテッド・ドア・シル（フロント）
ミニJCWアクセサリー
・JCWリア・スポイラー
・JCWウィングレット（フロント）
・JCWウィングレット（サイド）（3ドア）
・JCWウィングレット（リア）
BMWがミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売。 BMW