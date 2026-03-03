ミニJCW GPを現行モデルで再現の限定車

ビー・エム・ダブリューは、ミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売した。

【画像】ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディションのディテール 全13枚

本モデルは、2019年に発売された限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGP』を現行モデルで再現したもので、3ドアの『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』（55台限定）と、5ドアの『ミニ・クーパー5ドアS GPインスパイアード・エディション』（145台限定）の合計200台限定で設定される。



BMWがミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売。 BMW

価格は3ドアモデルが606万円、5ドアモデルが587万円となる。

ミニGPインスパイアード・エディションの特徴

『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』は、ジョン・クーパー・ワークスの代表的なボディカラーである『レジェンド・グレー』に『チリ・レッド』のルーフとミラー・キャップ、専用ストライプ、そして18インチJCWラップ・スポーク2トーン・ホイールなどの専用デザインパーツと、ミニJCWアクセサリーを多数装備している。

3ドアの『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』は、ベースとなるミニ・ジョン・クーパー・ワークスと同様に、最高出力231ps、最大トルク38.7kg-mを発揮する2.0L直列4気筒ミニ・ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載している。



BMWがミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売。 BMW

さらにジョン・クーパー・ワークス専用チューニングが施されたアダプティブ・サスペンションやパドルシフト装備の7速DCTを装備し、ミニ・モデルの中で最高レベルのドライビング・パフォーマンスを誇り、サーキットにおいても優れた運動性能を発揮する。

5ドアの『ミニ・クーパー5ドアS GPインスパイアード・エディション』は、最高出力204ps、最大トルク30.6kg-mを発揮する、2.0L直列4気筒ミニ・ツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンと7速DCTを搭載する。

ダイナミックな走りとともに、5名が乗車できるスペースを確保した、ファミリーユースにも対応したモデルとなっている。

限定車の装備内容

ボディ・カラー：レジェンド・グレー

チリ・レッド・ルーフ&ミラー・キャップ



JCWトリム

・スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付）（7速DCT）

・JCWスポーツ・ステアリング・ホイール

・アダプティブ・サスペンション

・JCWモデル専用スポーツ・ブレーキ（3ドア）

・JCWスポーツ・ブレーキ（5ドア）

・ヘッドライナー・アンスラサイト

・べスキン/コード・コンビネーションJCWブラック

・JCWスポーツ・シート

・18インチ JCWラップ・スポーク 2トーン



プライバシー・ガラス（リア・ガラス）

アクティブ・シート（運転席）

電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）

インテリア・カメラ（3ドア）

ハーマンカードン製HiFiラウド・スピーカー・システム（3ドア）



専用デザイン・パーツ

・サイド・ストライプ

・ボンネット・ストライプ

・Cピラー・ステッカー

・フローティング・ホイール・キャップ

・フロア・マット・バッジ（フロント）

・キー・キャップ

・イルミネーテッド・ドア・シル（フロント）



ミニJCWアクセサリー

・JCWリア・スポイラー

・JCWウィングレット（フロント）

・JCWウィングレット（サイド）（3ドア）

・JCWウィングレット（リア）



BMWがミニの限定車『ミニ・ジョン・クーパー・ワークスGPインスパイアード・エディション』を発売。 BMW