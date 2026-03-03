人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんに、春キャベツを使った簡単レシピを教えてもらいました。サッとゆでて、調味料で和えるだけ。手軽につくれる春野菜の副菜です。

まろやかな白みそがキャベツの甘さを引き立てる

この時季の野菜は、みずみずしくてやわらかいものが多いので、加熱をしすぎないのがおいしく食べるコツ。アスパラやスナップエンドウなどの春野菜でもおいしくつくれます。

●春キャベツのぬた

【材料（4人分）】

春キャベツ 1／2個

塩 少し

A［白みそ50g 砂糖40g 酢大さじ2と1／2 辛子小さじ1］

カツオ節 適量



【つくり方】

（1） 春キャベツは、葉はざく切りにし、芯は薄切りにする。

（2） 鍋に湯を沸かし、（1）をさっとくぐらせてザルに上げ、塩を軽くふって冷ます。

（3） ボウルにAを混ぜ合わせる。

（4） （2）の水気を絞って（3）に加え、さっくりとあえる。器に盛り、カツオ節をふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう