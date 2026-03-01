ブルージェイズの岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ 岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートＳＰ」（午後７時）に出演。チームメイトとなるＭＬＢのスーパースターと仲良くなるための独自プランを明かす一幕があった。

この日、チームメイトになるゲレーロＪｒ．、ヒメネス、カーク、イェサベージらブルージェイズのスターたちの顔写真が紹介されると「めっちゃ怖そうです」と正直につぶやいた岡本。ＭＣの浜田雅功が「かと言って、みんな、あなたより年下やんか？」と言うと、「そうなんです」と、うなづいた。

特に“チームの顔”として２０３９年までブルージェイズと契約しているゲレーロＪｒ．については「僕よりデカいんですよ。絶対に」と話した。

浜田に「どうやって仲良くなる？」と聞かれると「僕、普段、日本とかではシャイなんで…」と言いながらも「乱闘がすごい激しいんで、そういう時に全力疾走したいなと思います」と答えた岡本。

「それで（激しい乱闘の時に）僕がゲレーロＪｒ．を守ったら結構…。僕がちっちゃいのにガンと行ったら」と笑顔で続けていた。