【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月2日〜3月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月2日〜3月8日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『他の人の本心が気になるでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
周囲の人達の本音が見えにくい時です。優しい応対をしてもらえてもどこか引っ掛かりを感じるでしょう。でもそれを言わずに、自分の中で静かに押さえ込んでいきます。仕事や公の場では周りに馴染んで浮かないように派手な行動を控えるでしょう。嫌味がないようにしていきます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
平気なふりをして強がってしまいます。本当は愛情も見せていきたいのに気のない素振りをしてしまうようです。幸い相手が変化に気付きにくいので、早めに素直になりましょう。シングルの方は、抜けている所があまりない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のデリカシーがあまりない時です。
｜時期｜
3月5日 地に足をつける ／ 3月7日 引きこもる
｜ラッキーアイテム｜
ファー付きのファッションアイテム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞