タレント・起業家の小島瑠璃子が、2歳の息子と過ごす様子を初公開し、夫の死後すぐに動き出せた理由について「この子がいるから」と明かした。

【映像】こじるり、初公開の息子との様子

2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学。結婚と出産を経て、2025年に個人事務所を立ち上げて2年半ぶりに芸能活動を再開し、現在は芸能とお茶事業、子育ての“三本柱”が軸となっている。

2月26日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、“人生再スタート”を切った小島に密着。千葉県内の公園で、2歳の息子と久しぶりにゆっくりと過ごすプライベートな様子が公開された。

小島は現在、千葉の実家で暮らしながら、家族のサポートを受けて子育てをしているという。「（仕事がある時は）実家で見てもらってます。保育園に通っていて、両親が送り迎えを。家族総出で子育てを一緒にしてくれてます。シングルマザーではあるんですけど、周りを頼れる状況は恵まれていると思います」と現在の環境について語る。

また、2025年2月に夫が亡くなるという突然の悲劇に見舞われたことについて触れ、「夫が亡くなってからすぐ動き出せてるのも、この子がいるからですね。本当に」と、息子への強い思いを吐露。「一緒にいる時間はできるだけ濃密で、彼が愛されてるなって感じるように、っていうのは心がけてます」と、母としての愛情と覚悟を覗かせた。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。