被疑者1名が書類送検…湘南がチケット不正転売者に関して報告
湘南ベルマーレは26日、チケット不正転売について、25日付で被疑者1名が書類送検された旨の報告を受けたと発表した。
クラブは昨年7月19日にホームで行われたJ1第24節・セレッソ大阪戦で、チケット売買仲介サイト上での不正転売とみられる事案を確認。所轄警察署に相談し、以降の捜査に協力していた。
湘南は公式サイトで「弊クラブでは、警察・顧問弁護士・関係各所と協力し、『取引されたチケットの入場禁止対応』『不正転売発覚時の会員資格停止・退会処分』『その他の法的措置』など、取り組みの強化を図っております。今後も一人でも多くの方にスタジアムでのご観戦をお楽しみいただけるよう、チケット販売・購入環境の改善に努めてまいります」と表明している。
また、不正転売の禁止を改めて呼びかけ、「確認された場合には、該当チケットを無効とし、入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。やむを得ずご来場が難しくなった場合には、クラブ公式リセールサービスをご利用ください」と案内。「今後とも、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます」と発信した。
