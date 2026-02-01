寄付額に対する価値がひと目でわかる返礼品比較！とくさと「ふるさと納税キーボード還元率ランキング」
ふるさと納税でもらえるキーボードの還元率ランキング最新版が公開されました。
在宅ワークや学習用デバイスを返礼品で選びたい人にとって、寄付額と実勢価格を並べて見られる内容です。
2026年2月版では、HHKB Professional HYBRID Type-Sが還元率1位として掲載されています。
とくさと「ふるさと納税キーボード還元率ランキング」
発表日：2026年2月25日情報時点：2026年2月21日現在販売チャネル：ふるさと納税返礼品還元率1位：32.92%1位返礼品の寄付額：135,000円
とくさとは、ふるさと納税返礼品の還元率を調査して比較する情報サイトです。
同サイトのキーボード特集は、種類と寄付額で絞り込みながら返礼品を探せる構成です。
今回のランキングは、還元率の数値だけでなく販売価格の調査根拠まで確認できる点が特徴になっています。
還元率1位返礼品の構成
自治体：神奈川県相模原市還元率：32.92%寄付額：135,000円商品価格：36,850円
返礼品名：HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨（無刻印キートップセット付）。
1位返礼品はテンキーなしのコンパクト設計で、デスク上の作業スペースを確保しやすい仕様です。
無刻印キートップセット付きのため、ブラインドタッチ中心の運用に合わせた見た目へ切り替えやすくなります。
業務用キーボードを長く使いたい層にとって、操作性と設置性を同時に検討しやすい返礼品です。
還元率の計算方法と読み解き方
計算式：還元率＝（商品の販売価格÷寄付金額）×100計算例1：寄付10,000円・返礼品1,000円相当＝10%計算例2：寄付10,000円・返礼品3,000円相当＝30%計算例3：寄付10,000円・返礼品5,000円相当＝50%
還元率は、寄付額に対してどれだけ返礼品価値があるかを比較するための基準です。
同じカテゴリでも寄付額帯が異なると見え方が変わるため、価格帯をそろえて確認すると判断しやすくなります。
調査ページで販売価格の根拠を追える設計は、比較の納得感を高める要素です☆
2026年版で押さえたい制度変更後の選び方
制度改正時期：2025年10月以降制度改正内容：ふるさと納税に対するポイント還元を禁止確認項目：申込期限確認項目：在庫状況確認項目：寄付金額の更新有無
ポイント還元がない現在は、返礼品そのものの価値比較が以前より重要になっています。
申し込み前に寄付額の更新有無を確認すると、想定と実際の差を減らしやすくなります。
在庫変動があるカテゴリだからこそ、候補を複数持っておく運用が実務的です。
作業環境を整えるキーボードを返礼品で探すなら、還元率と使い方の相性を同時に確認するのが近道です。
コンパクト配列や付属キートップの有無まで見ておくと、寄付後の満足度を上げやすくなります。
【寄付額に対する価値がひと目でわかる返礼品比較！
とくさと「ふるさと納税キーボード還元率ランキング」】の紹介でした。
