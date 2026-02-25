昨年から大ブームとなっているせいろ蒸し。今回はブームの火付け役となったりよ子さんに、「簡単・時短・ヘルシー」と三拍子そろった「鶏胸とエビの巨大シューマイ」レシピを紹介してもらいました。シューマイの皮の代わりにキャベツを使っているので、ダイエット中の人にもおすすめです。

※ この記事は『フーディストノートmagazine vol.4 鶏むねの人気おかず』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】肉ダネをまとめ、キャベツに押しつける

ひとつずつ包む手間なし！ヘルシーでおいしい「簡単シューマイ」

包む手間もシューマイの皮も不要の、簡単＆ヘルシー点心を紹介します。肉ダネははんぺん入りで、とってもふわふわ！

「肉ダネははんぺんのかたまりがなくなるよう、よく混ぜるのがコツ。加熱時間は火が通っていなかったら様子を見ながら調整してください」（りよ子さん、以下同）

●鶏胸とエビの巨大シューマイ

【材料（2〜3人分）】

鶏胸ひき肉 100g

むきエビ 100g

はんぺん 1枚（100g）

A［ショウガ（みじん切り）1かけ ニンニク（みじん切り）2かけ 片栗粉大さじ1 顆粒鶏ガラスープの素・みりん各小さじ1］

キャベツの葉 2〜3枚



【つくり方】

（1） エビは背ワタを除いて包丁でたたく。ボウルにひき肉、はんぺんとともに入れ、Aを加えてよくこねる。キャベツはせん切りにする。

（2） せいろに穴をあけたクッキングシートを敷いてキャベツを広げる。（1）の肉ダネをかたまりのままのせて手でギュッとまとめ、キャベツに軽く押しつける。蒸気の上がった鍋にのせ、フタをして強めの中火で15分ほど蒸す。

（3） 食べやすく切って器に盛り、好みで練り辛子適量（分量外）を添え、酢じょうゆ適量（分量外）をつけていただく。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう