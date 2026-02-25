25日、衆院本会議において、国民民主党の玉木雄一郎代表が代表質問に立ち、国会へのタブレット持ち込みについて質問する中、大音量のヤジが響く事態となった。

【映像】ヤジが「パワーアップ」した瞬間（実際の様子）

玉木代表が「国会のデジタル化について伺います。私は、今こうして紙の原稿を読んでいます。いまだに本会議場では、この原稿を書いたタブレットを持ち込んで読み上げることができません。『品位に欠ける』との理由で、議院運営委員会で認められていないからです。しかし、原稿を書いたタブレットを持ち込んで読み上げても品位を欠くことにはならないと思いますが、今日議場にいらっしゃる新人議員の皆さん、どうお感じになりますでしょうか？」と呼びかけると議場内に拍手が響いた。

玉木代表が続けて「こんなことも認められないようでは、国会のデジタル化はいつまでたっても進まないと思います。自民党総裁として、議院運営委員長に指示を出していただき、本会議場でタブレットを使って読み上げることを認めていただけないでしょうか？」と質問すると議場内にヤジが響き、玉木代表は「ヤジはやめてください。お静かにお願いします」と訴えた。

これに対し、さらに激しいヤジが飛ぶと玉木代表は一瞥しながら「与党からヤジを飛ばすのはやめてください」と名指しで注意。

だが、この発言をきっかけに、議場内にはさらに大音量のヤジが複数人から響いた。

玉木代表は両手を前に出しながら落ち着きを促すようなジェスチャーをしながら「こういうことも含めて国会改革をしていきましょうという建設的な呼びかけをしているので、ぜひ、真摯に耳を傾けていただければと思います。おかしなことは言ってないと思います」と話した。

この後、事態の収拾を図るため森英介議長が「ご静粛にお願いします」と注意。玉木代表も「ご静粛にお願いします」と呼びかけた。

高市総理は国会のデジタル化について「今の時代にふさわしい姿への改革は、政府にとっても業務の効率化に資するものであります。お求めがありましたら、必要な協力を行ってまいりたいと考えております」と回答した。

（ABEMA NEWS）