»³¸ý¸©¤¬¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ£²Âæ»ÈÍÑÃæ¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¡¢£±Âæ¤ò¹¹¿·¤»¤º¡Ä¿·¼ÖÎ¾¤Ï£·£°£°Ëü±ß¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Ë
¡¡»³¸ý¸©¤¬µ®ÉÐ¼Ö¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¹âµé¼Ö¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×£²Âæ¤Î¤¦¤Á¹¹¿·´ü¤ò·Þ¤¨¤ë£±Âæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï£²£´Æü¡¢¹¹¿·¤ò¤»¤º¤ËÊÌ¤Î¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¼ÖÎ¾¹ØÆþÈñ¤Î£·£°£°Ëü±ß¤ò£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×Åö½éÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸©¤Ï¹ÄÂ²¤ä³¤³°¤ÎÍ×¿Í¤ò¾è¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢£±£³Ç¯ÅÙ¤ËÌó£±£²£¶£°Ëü±ß¡¢£²£°Ç¯ÅÙ¤ËÌó£²£°£¹£°Ëü±ß¤Ç¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¹ØÆþ¡£ÉáÃÊ¤Ï¸©µÄ²ñ¤ËÂß¤·½Ð¤·¡¢¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¤òµÄÄ¹¤¬¡¢¸Å¤¤¼ÖÎ¾¤òÉûµÄÄ¹¤¬¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¤¤¼ÖÎ¾¤Ïº£Ç¯£±£±·î¤Ë¼Ö¸¡´ü¸Â¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ØÆþ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Â¾¸©¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢µ®ÉÐÂÐ±þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤òÁÛÄê¡£¸©ÊªÉÊ´ÉÍý²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¼ÖÎ¾¤Ïµ®ÉÐÂÐ±þ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼²¬ÃÎ»ö¤Ï£²£´Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Ã±½ã¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅþÄì¸©Ì±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£²£°Ç¯ÅÙ¤Î¹ØÆþÊ¬¤Ï°ãË¡¤Ê¸ø¶â¤Î»Ù½Ð¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¸©¿¦°÷¤¬¸©¤ËÂ¼²¬ÃÎ»ö¤Ø¹ØÆþÈñÁ´³Û¤òÀÁµá¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë½»Ì±ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£»³¸ýÃÏºÛ¤Ï£²£²Ç¯¤ËÁ´³Û¤òÃÎ»ö¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤è¤¦¸©¤ËÌ¿¤¸¤¿¤¬¡¢£²¿³¡¦¹Åç¹âºÛ¤Ï¸¶¹ðÂ¦¤ÎÀÁµá¤ò´þµÑ¡£ºÇ¹âºÛ¤â¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£