家事や育児が一段落した大人世代大注目の「ひとり旅」。ここでは、身軽な旅をかなえる「時間に縛られないコツ」を紹介します。教えてくれたのは、年に数回必ず国内外に出向くほどの旅好きで、時間術や整理収納などの著書も多数もつ、OURHOMEのEmiさん（インスタグラムフォロワー8.1万人）。奈良旅行で訪れたい、Emiさんのおすすめスポットもぜひ参考に。

荷物も情報も最小限にして、気づきや出会いを逃さない

「旅が趣味」と公言するEmiさんは、年に数回、国内外に出向いています。その目的は、疲れを癒やす休息のためだけではなく「次に進むための目標を考える時間」をもつこと。

【写真】奈良旅行で訪れたいおしゃれなカフェ

「日常から離れて旅をしているときこそ、次の目標を考えるタイミング。自分のこれからを考える起点になるんです」（Emiさん、以下同）

22歳から20年以上続けているマイノート（心が動いた瞬間を書き留めるメモ帳）は、旅に欠かせない必須アイテム。

「マイノートはマストですが、荷物は最小限に。そうすると、準備も片付けもグッとラクになるんです。たとえば1泊2日ならボトムスは替えず、トップスやヘアアレンジで印象を変えるなど工夫しています」

行き先についても、事前に綿密な下調べはせず、現地で出会った人におすすめを教えてもらうことが多いそう。

「荷物も情報も、あえて最小限に。自分自身を身軽にすることで、旅先での発見や気づき、そして思いがけない出会いの芽を逃さないようにしています」

身軽POINT：移動はレンタサイクルで時間に縛られない

「公共交通機関は時間の調整が必要ですが、レンタサイクルだと時間に縛られません。徒歩よりラクに広い範囲を探索でき、なにより、街の雰囲気を体感できるのが魅力です。これまで、岡山・広島・奈良と自転車で街を巡りました」

身軽POINT：訪れる場所のことは移動中だけ考える

「忙しくて事前に情報収集や計画ができなくても、焦らなくて大丈夫。移動中にテーマを絞り動画やSNSを集中して検索。その時間に見つけたお店や情報量が、今の私にちょうどいいと感じています」

奈良を旅したEmiさんが訪れたのは、自家焙煎のコーヒーとケーキが自慢のカフェ「CHAMI」。

「すてきな外観に惹かれて、思わず入ったのが始まり。雰囲気のいいスタッフの対応や店内のしつらえに、店づくりのヒントを得ました。3階の工房でつくられた自家製スイーツもおいしい！」

・住所 奈良県奈良市角振新屋町6-2