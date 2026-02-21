¡Ö·ê¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÂçµÜ¡¢¶¯¤µ¤Î¸»¤Ï¡ÈßõÎõ¤ÊÄê°ÌÃÖÁè¤¤¡É¡¡¿·±Ô¡¦»³ËÜºùÂç¤ÎÂæÆ¬¤È¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤Î°ÕÃÏ
¡¡ËÜµòÃÏ¤ÎNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡£Á°Àá¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤È¤Î»àÆ®¤ò¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂçµÜ¤Ï¡¢3Ï¢¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à3Ï¢Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë°ìÀï¤Ç¡¢µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÑ¹¹¡£ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤ÎFW¾¾°æ¾¢¤òÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËDFÌÐÌÚÎÏÌé¤òµ¯ÍÑ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½Ð¤ë¤«¤é¾å¼ê¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æüº¢¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¸òÂå¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè°Õ¼±¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¾®Åç´´ÉÒ¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÂçµÜ¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢»³ËÜºùÂç¤¬³«Ëë3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¸åÈ¾¤Ï¤ä¤ä¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤«¤±¤¿Ãæ¡¢ÀôÉ¢Ü¿¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¸Ä¿Íµ»¤Ç2¿Í¤òÈ´¤µî¤ê3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤¬70Ê¬¤«¤é18Ê¬´Ö¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¼éÈ÷¿Ø¤âÊ¡Åç¤ÎÈ¿·â¤òÎ¿¤®¡¢6¡¼0¤Ç²÷¾¡¡£¸«»ö¤Ë³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤Î²÷¿Ê·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÂô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ê»Ô¸¶¡ËÍù²»¤ä¡ÊÄÅµ×°æ¡Ë¾¢³¤¤Ê¤É¤¬³¤³°¤äJ1¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ê¤òËä¤á¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢RBÂçµÜ¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¡¢°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤ÇÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬1¤ÄÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¹¶·â¤ÏJ2¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ßõÎõ¤Ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬ÎÉ¤¤·Á¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÀï¤À¡£µÜÂô´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï»ÑÀª¤òÀäÂÐ¤Ë¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¤¦»ÑÀª¡¢Áö¤ë»ÑÀª¡£¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢3Ï¢¾¡¤òñá¤é¤º¤Ë³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ4Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¿ûÌî¹ä»Ë¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
