　ガンバ大阪は19日、ホーム・アンド・アウェー方式のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準々決勝・ラチャブリFC(タイ)戦について、第1戦はパナソニックスタジアム吹田で3月4日午後7時にキックオフされることを発表した。敵地ラチャブリ・スタジアムで行われる第2戦は同11日の開催で午後9時15分(日本時間)キックオフとなる。

　G大阪は決勝トーナメント1回戦で浦項スティーラーズ(韓国)に2戦合計3-2で勝利し、8強入りを果たした。一方のラチャブリFCはペルシブ・バンドン(インドネシア)を2戦合計3-1で破って準々決勝に駒を進めた。

　両チームはグループリーグでも対戦しており、G大阪がホームとアウェーの両方で2-0の勝利を収めている。準々決勝を突破したチームは準決勝でタンピネス・ローバース(シンガポール)対バンコク・ユナイテッド(タイ)の勝者と対戦する。

【準々決勝】

[第1戦]

3月3日(火)

アルアハリ・ドーハ 27:15 アルフセイン [ドーハ]

3月4日(水)

G大阪 19:00 ラチャブリFC [パナスタ]

アルワスル 25:00 アルナスル [ドバイ]

3月5日(木)

バンコク・U 21:15 タンピネス [パトゥム]

[第2戦]

3月10日(火)

アルフセイン 27:15 アルアハリ・ドーハ [アンマン]

3月11日(水)

ラチャブリFC 21:15 G大阪 [ラチャブリ]

アルナスル 27:15 アルワスル [リヤド]

3月12日(木)

タンピネス 21:15 バンコク・U [シンガポール]