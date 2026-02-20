G大阪のACL2準々決勝試合日時と会場が決定!! ラチャブリFCとの再戦へ
ガンバ大阪は19日、ホーム・アンド・アウェー方式のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準々決勝・ラチャブリFC(タイ)戦について、第1戦はパナソニックスタジアム吹田で3月4日午後7時にキックオフされることを発表した。敵地ラチャブリ・スタジアムで行われる第2戦は同11日の開催で午後9時15分(日本時間)キックオフとなる。
G大阪は決勝トーナメント1回戦で浦項スティーラーズ(韓国)に2戦合計3-2で勝利し、8強入りを果たした。一方のラチャブリFCはペルシブ・バンドン(インドネシア)を2戦合計3-1で破って準々決勝に駒を進めた。
両チームはグループリーグでも対戦しており、G大阪がホームとアウェーの両方で2-0の勝利を収めている。準々決勝を突破したチームは準決勝でタンピネス・ローバース(シンガポール)対バンコク・ユナイテッド(タイ)の勝者と対戦する。
【準々決勝】
[第1戦]
3月3日(火)
アルアハリ・ドーハ 27:15 アルフセイン [ドーハ]
3月4日(水)
G大阪 19:00 ラチャブリFC [パナスタ]
アルワスル 25:00 アルナスル [ドバイ]
3月5日(木)
バンコク・U 21:15 タンピネス [パトゥム]
[第2戦]
3月10日(火)
アルフセイン 27:15 アルアハリ・ドーハ [アンマン]
3月11日(水)
ラチャブリFC 21:15 G大阪 [ラチャブリ]
アルナスル 27:15 アルワスル [リヤド]
3月12日(木)
タンピネス 21:15 バンコク・U [シンガポール]
