お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。人気芸人の情報に驚く場面があった。

同番組では「幸せいっぱい！新婚ホヤホヤ芸人」として、昨年6月に一般女性と結婚した「ニッポンの社長」ケツ、同7月にタレント・まつきりなと結婚した「コットン」きょん、同12月に一般女性との結婚を発表した「滝音」秋定遼太郎と、ケツの相方・辻皓平が集まった。

そして離婚経験者への街頭インタビューを行ったVTRを紹介。その中で、電子マネー「PayPay」のメッセージ機能を使って不倫され、離婚に至ったというケースを取り上げた。

これを受けて濱家は「PayPayのメッセージで不倫なんかあるねんや？どういうこと！？」とビックリ。ケツは「お金のやり取りで送って、それプラス、“ありがとう”“いえいえ”みたいなのができるから、ほぼLINEみたいなメッセージのやり取りができる」と説明した。

秋定から「なんで詳しいの？」と聞かれると、ケツは「PayPayユーザーなんで、これは常識というか、逆に知らんの？という感じ」と話したが、濱家は「PayPayを使ってるけど、そこまでそんな知らんかったわ」と驚いた。

また「お金を送らないとメッセージのやり取りはできないの？」との質問に、ケツは「これが、お金を送らなくてもメッセージのやり取りができるねん」とポロリ。濱家からは「あんまりバラさんといてほしいみたいな顔してるけど」とツッコまれていた。