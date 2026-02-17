タレント出川哲朗（61）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。好感度の変化について語った。

出川は「昔よく言っていた『一所懸命頑張っていれば誰かが見ていてくれる』が本当になった。昔を思ったら本当に信じられない。本当にありがたい。ただ自分のやっていることは変わらないのに、世間の評価は勝手だなと少し思う」と本音を語った。

ウエストランドの井口浩之は「これはかなり深い言葉」と話した。出川は「一所懸命頑張っていれば〜」の言葉について「松村（邦洋）くんと2人で居酒屋で飲んでるときにいっつも2人とも辛い思いしてたんで、リアルにずっと言ってたんで」と明かした。

出川は「今でもすごい覚えてるのが『anan』でインタビュー受けたときに『好かれたくないんですか？』って言われたときに『正直好かれようと思えばテレビなんて簡単だと思いますよ。良いことだけ言ってればってなるけど。そこまでして好かれたいと思わない。今の芸風のまま何十年後かに“コイツバカだな”って思って、今の人たちがちょっとでも好きになってくれたらうれしいですね』って答えてるんだよね」と語った。

井口は「その通りになってるわけですね」と納得した。