2月25日に発売されるAKB48の67枚目シングル『名残り桜』のカップリングに、指原莉乃の作詞した『初恋に似てる』が収録されることが明らかになった。センターに抜擢されたのは、グループ最年少13歳で20期研究生の近藤沙樹（こんどう・さき）！ ということで、さっそくお話を聞かせてもらいました。

【写真】『初恋に似てる』を歌うメンバー

――センターおめでとうございます！ 選ばれたことはどうやって聞いたんですか？

近藤 グループLINEにフォーメーション表が送られてきて、そこで知りました。家族に電話したら泣いて喜んでくれました。

――指原さんが作詞した楽曲です。昨年、秋元（康）さんがオファーしてましたもんね。

近藤 そうなんです。最初は先輩方の曲になるのかなと思っていたんですけど、研究生の曲って聞いて、本当にびっくりしましたし、嬉しい気持ちでいっぱいでした。





――歌詞はどうでしたか？

近藤 学校生活で主人公が片思いをしていて、最終的には両思いになるっていう、ラブストーリーみたいな。あとは「モブ」って言葉が出てきて、その他大勢のキャラで、メガネをかけていたりするようなイメージがあったんですけど、私ももともとメガネをかけていて、外してから自分に自信を持てるようになって、AKB48のオーディションも受けるようになったり。

あとは曲で丸メガネのようなフォーメーションをしたんですけど、私も丸メガネをしていたので、これ私だなと思って、ひとりで騒いじゃいました。

――センターになる運命だったのかもしれないですね。2月23日で14歳にもなりますし。

近藤 私の一番の誕生日プレゼントなんじゃないかなと思っていて。AKB48に入ってから、年齢制限でコンサートのアンコールに出れなかったり、悔しい思いもたくさんあったんですけど、センターに選んでいただけて、頑張ってきて本当によかったなと。この曲を通してもっと成長できたらいいなと思ってます。





AKB48の20期研究生





――近藤さんは加入してまだ1年ちょっとですけど、指原さんとは接点はあったんですか？

近藤 昨年末の「NHK紅白歌合戦」のリハーサルで、私が柏木由紀さんの代わりをやらせてもらって、そこでお話しする機会があって。「何歳？」とか「学校どう？」とか、「勉強はどんな感じ？」とか。話すたびに全部面白くて。私にはないような頭の中というか、回転がすごいなと思って尊敬しています。

――センターの心得とか聞きました？

近藤 そういう相談はできなかったんですけど、「作詞ありがとうございます」ってお伝えしたら、レコーディングの音源を聞いてくださったみたいで、「歌上手！」ってホメてくださったのが本当に嬉しかったです。

――歌い方についてのアドバイスとか。

近藤 指原さんじゃないんですけど、ボイトレの先生から、レコーディング前にチキンとか油っぽいものを食べるとノドが潤っていいって教えていただいて。2日間レコーディングがあったんですけど、毎日チキンを食べて。私も嬉しいですし、ノドも喜んでくれて、うまく歌えました。そのおかげもあって、指原さんにホメられたのかなって。

――せっかくだから指原さんに聞いてみたいことある？

近藤 全然関係ないことなんですけど、なんでそんなにお肌がキレイなのか知りたいです。

――近藤さんもキレイだと思うんですけど......。

近藤 もうオーラというか、肌からキラキラ光が出ていて、初めて会ったときに感動しました。



AKB48の21期研究生



――最近は後輩の21期生も入ってきましたね。

近藤 先輩としてちゃんとできているか不安です。まだお話しする機会が少ないんですけど、この『初恋に似てる』を披露する機会も増えると思うので、その期間でもっとギュッてなったらいいなって思ってます。

――新公演も一緒にやってますもんね。

近藤 「振りのここがわからなくて」とか聞いてくれるんですけど、私も19期生の奥本カイリさんに聞くことがあったりして。もっとカイリさんのように頑張らなきゃって思いました。

――ちなみに後輩からはなんて呼ばれるの？

近藤 「こさきさん」って言われてます。本当は「こさきちゃん」って呼ばれたいんですけど。

――年下の先輩ですもんね。ちなみに指原さんからはなんて呼ばれてるの？

近藤 指原さんだけ「こんさき」って呼んで下さって。なんでかわからないですけど（笑）。

――あらためてセンターとしての意気込みを聞かせてください。

近藤 指原さんに作詞していただいた『初恋に似てる』で、センターとして私もたくさんAKB48を盛り上げたいなと思いますし、AKB48を知らないよって方も、この曲をきっかけにAKB48を好きになってくださったらいいなって思ってます。





●近藤沙樹（こんどう・さき）

2012年2月23日生まれ 愛知県出身

身長155cm Nickname＝こさき

◯2026年2月25日に67thシングル『名残り桜』発売！ 4月3日〜5日「AKB48春コンサート2026」を国立代々木競技場第一体育館で開催！

公式X【@Saki_kondo0223】

公式Instagram【@saki_kondo223】

取材・文／関根弘康 撮影／後野順也